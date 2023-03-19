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سعود بن صقر القاسمي يستقبل حاكم أم القيوين

سعود بن صقر القاسمي خلال استقبال حاكم أم القيوين (وام)
20 مارس 2023 00:55

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس في استراحة سموه في جبل جيس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.
وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والسبل الكفيلة بتعزيز المسيرة التنموية والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، داعيين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات عزها وأمنها واستقرارها، ويوفق قيادتها في العمل لكل ما فيه الخير للوطن وشعبه.

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وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة غداء على شرف أخيه صاحب السمو حاكم أم القيوين والحضور.
حضر اللقاء الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

سعود بن صقر القاسمي
أم القيوين
الإمارات
رأس الخيمة
سعود بن راشد المعلا
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