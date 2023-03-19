أمطار  على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، نتيجة امتداد منخفض جوي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وطقس رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً شمالاً – غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الغربية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وحول الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً غائم جزئيا إلى غائم أحياناً يتخللها سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الشمالية والشرقية – ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.