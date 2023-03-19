دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق خطتها الاستراتيجية

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خطتها الاستراتيجية 2023 - 2026، الهادفة لتطوير الموارد البشرية، وتسخير كل الإمكانات التي من شأنها تمكين الطاقات البشرية في حكومة دبي من مواكبة المتغيرات المحيطة، والاستفادة من كامل قدراتها لتعزيز مكانة حكومة دبي الريادية، والارتقاء بقدرات منظومة العمل الحكومي في دبي.

وتم إطلاق الخطة الاستراتيجية في متحف الاتحاد بدبي أمس، بحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومشاركة جميع موظفي الدائرة، إذ تم إطلاق الخطة بعد العديد من اللقاءات وورش العمل الداخلية والخارجية للخروج بخطة استراتيجية مبنية على أفضل الممارسات العالمية.

وتم في بداية حفل الإطلاق، عرض لإنجازات الدائرة خلال السنوات الثلاث السابقة، حيث تم بث فيلم يسجل مراحل مشروع الخطة الاستراتيجية لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، أنها جاءت تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على استشراف المستقبل، والابتكار والاستدامة، والاستعداد للتعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز مسيرة التميز والارتقاء بالعمل الحكومي.

وقال عبد الله الفلاسي: «إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تحرص على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للتميز الحكومي، وذلك بالاستعداد الدائم للتحديات والمتغيرات كافة محلياً وعالمياً، وكذلك بمواصلة التركيز على تمكين أبناء الإمارات بمهارات تصميم المستقبل وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، والتخطيط الاستشرافي، والرؤية المستقبلية الشاملة لمختلف المتغيرات والتحولات، وترسيخ أسس الرفاه الوظيفي وتسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لخلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل، وتؤثر إيجاباً على رفع مؤشرات سعادة ورضا الموظفين».