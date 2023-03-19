تحت رعاية حامد بن زايد.. انطلاق أعمال مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا بجامعة خليفة

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، انطلقت أمس أعمال مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا 2023، المنصة المعرفية التي تستعرض البحوث العلمية والأفكار والمشاريع المبتكرة في مختلف ميادين المعرفة.

وتنظم المؤتمر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعة البريطانية في دبي وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة عجمان وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة الشارقة وجامعة أبوظبي والجامعة الأميركية في الشارقة كما يعقد بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ومجلس علماء الإمارات ومفكرو الإمارات.

وافتتح فعاليات المؤتمر سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، فيما يستعرض المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين نحو 611 ورقة بحثية تركز في موضوعات الهندسة والعلوم الفيزيائية وفي الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما تشمل الأوراق البحثية أيضًا مسار الطب والطب التحضيري والصحة وعلوم الحياة بالإضافة إلى مسار التجارة وإدارة الأعمال.

وتتضمن نسخة هذا العام كذلك مشاركات وعروضا تقديمية من طلبة الدراسات العليا في جامعة السلطان قابوس وجامعة البحرين، حيث سيتم اختيار أفضل الأوراق البحثية في كل مسار وتكريمها.وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، الرئيس العام ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا 2023: «يشهد المؤتمر في نسخته هذا العام زيادة نوعية في عدد الأوراق المعروضة بلغ 611 مقارنة ب 388 في النسخة السابقة، بزيادة أكثر من 60 في المائة حيث يوفر لطلبة الدراسات العليا الفرصة لاستعراض مفاهيمهم البحثية وتبادل الخبرات».

وأضاف: «يستعرض المؤتمر مجموعة من أفضل الابتكارات الحديثة وفي نفس الوقت سيتمكن الطلبة من إيجاد الطرق التي تتيح لهم الاستفادة من شبكة الخبراء في مجال تطبيق أفكارهم على أرض الواقع وابتكار الحلول». وتركز جلسات النقاش على موضوع «دور علوم البيانات في دعم اقتصاد المعرفة» ودور حملة درجات الدكتوراه وأثرهم في المجتمع والاقتصاد، إضافة للاستدامة في الدولة.ويعد مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا 2023 مؤتمرًا أكاديميًا متعدد التخصصات موجه لطلبة الدراسات العليا ويهدف إلى تزويدهم بالفرصة لمشاركة مشاريعهم البحثية وأفكارهم الجديدة والحصول على آراء الخبراء والمتخصصين وإقامة شبكة العلاقات معهم.