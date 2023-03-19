برعاية الشيخة فاطمة.. «أطلق» يحتفي بتخريج ٨٢ مواطنة في مجالات «الابتكار»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، احتفل الاتحاد النسائي العام، وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في المنطقة الرقمية، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق»، الذي جسد الحراك الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حضور المرأة ورفع مكانتها في العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لتصبح مركزاً عالمياً لبناء المهارات وتمكين المرأة بعلوم المستقبل والتقنيات الرقمية المتطورة. وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «نفخر بما نراه من نماذج شابة مشرفة، نرى في عيونهن ومهاراتهن الاستثنائية مستقبل الوطن الزاهر. فبفضل دعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، تستمر المرأة الإماراتية في تحقيق الريادة والتميز المرتكزة على التفوق التكنولوجي والعلمي».

وأضافت: «نعتز دائماً بشراكتنا المميزة مع مجموعة موانئ أبوظبي، التي تقدم كل الدعم والجهد لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف ميادين العمل، إلى جانب توفير البرامج التدريبية المبتكرة لتأهيل الجيل الجديد من بنات الإمارات لتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى الأداء الرقمي في الدولة».

وأكدت، أن الاتحاد النسائي العام يدرك أهمية تمكين المرأة في المجالات التقنية المتقدمة، لتصبح طرفاً فاعلاً ومؤثراً في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحفيز الاقتصاد والابتكار والتنمية المستقبلية، بما يكرس مكانة دولة الإمارات باعتبارها رائدة عالمياً في الاستثمارات الحكومية والخاصة في التحول الرقمي وتبني التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية وتفاصيل الحياة اليومية.

من جانبها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، والرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي: «هنا في المنطقة الرقمية، نفخر بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق» في احتفالية استثنائية نصنع معها الأمل ونخلق الفرص بإرادة قوية وإدارة حكيمة، لإهداء الوطن كفاءات مؤهلة لترتقي بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وإبداعاتها وابتكاراتها في قطاع التجارة الرقمية».

وعمد خبراء من فريق بوابة المقطع إلى تعزيز قدرات الدفعة الرابعة التي ضمت 82 من منتسبات البرنامج التدريبي، في مجالات الابتكار التكنولوجي ودعم مواهبهن وتوظيفيها لتقدم شكل جديد لتكنولوجيا المستقبل والتقنيات الحديثة، وذلك في تخصصات «كاتب تقني، إداري أنظمة وشبكات، أخصائي جودة الأنظمة، منسق مشاريع، مصمم جرافيك، مطور قاعدة بيانات، اختصاصي علم البيانات، اختصاصي خدمة المتعاملين، محلل أعمال، أمن التطبيقات، سفراء الذكاء الاصطناعي»، سعياً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستنيرة بأهمية الاستثمار برأس المال البشري وتطوير التعليم واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات، لتعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

وفي بادرة لزرع روح التطوع والمسؤولية المجتمعية، تم إشراك الكوادر النسائية المبدعة من متدربات الدفعة الرابعة، للمشاركة في مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، وإدراجها ضمن متطلبات التخرج.

وحققت هذه المشاركة نجاحاً واسعاً بعدما تمكنت منتسبات الدفعة الرابعة من تعزيز التوعية لدى أكثر من 100 ألف مستفيد من البرنامج والنشرات التوعوية التي تم تنفيذها من قبل المنتسبات وبلغ عددها أكثر من 645 نشرة، إلى جانب الورش المتنوعة التي تخطت 49 جلسة حضورية وافتراضية تناولت التوعية في موضوعات «الرقابة الأبوية، الألعاب الإلكترونية، إدمان الإنترنت، خصوصية البيانات، الأمن السيبراني، الهندسة الاجتماعية، التسوق عبر الإنترنت، الجرائم الإلكترونية»، والتي كانت موجهة لجميع فئات المجتمع من الأطفال والشباب وأولياء الأمور وكبار السن وأصحاب الهمم، وذلك سعياً لترسيخ الوعي الرقمي والطرق الآمنة لاستخدام التقنيات بشكل إيجابي، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني.

وقد انطلقت مبادرة «أطلق» عام 2020 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وشهدت تخريج 4 دفعات بمشاركة 170 منتسبة في البرنامج التدريبي، التي حظيت بإقبال 4 آلاف طلب التحاق، وحققت نجاحاً رائداً بعدما نظمت ما يزيد على 550 جلسة تدريبية وسجلت ما يفوق عن 72 ألف ساعة تدريبية، ليتمكن من الحصول على أكثر من 95 شهادة معتمدة من جامعة هارفارد وما يزيد على 540 شهادة معتمدة من منصة «يوديمي» التعليمية، وجاء متوسط نتائج التقييم للمشاركات 84.3%.

مهارات

برنامج «أطلق» شهد تطوراً ملحوظاً على مدار نسخه الأربع، إذ انطلق البرنامج التدريبي للدفعة الأولى بمشاركة 12 طالبة وخريجة، وتم التدريب على تنفيذ المهام العملية، في العديد من التخصصات والمهارات مثل «إدارة المسيرة المهنية، أخلاقيات العمل، إعداد الأهداف، والابتكار والإبداع، مهارات التفاوض، التفكير الاستراتيجي، إدارة ضغط العمل، مهارات تقديم العروض، إدارة الوقت، وإدارة البرامج»، وعمل البرنامج على تنمية قدرات المشاركات ورفع مكانتهن في العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، إذ أتاحت المبادرة للمشاركات في الدفعة الأولى من البرنامج المساهمة في بناء أجزاء من النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة في إمارة أبوظبي «أطلب». فيما لاقت الدفعة الثانية من البرنامج، إقبالاً كبيراً تخطى 1000 طلب التحاق، حيث تمكنت 32 طالبة إماراتية من اجتياز الاختبارات، كما تم إضافة 9 برامج تدريبية جديدة للمشاركات في الدفعة الثانية من البرنامج وهي: اختصاصي جودة الأنظمة، مطور قواعد البيانات، مطور الواجهة الأمامية، مصمم جرافيك، اختصاصي علم البيانات، اختصاصي أمن التطبيقات، كاتب المحتوى الرقمي، منسق مشاريع، وإداري الأنظمة والشبكات، كما خضعت منتسبات الدفعة الثالثة البالغ عددهن 44 إلى برنامج تدريبي مكثف على مدار ثلاثة أشهر تضمن 12 مساقاً تدريبياً متميزاً، فيما استقبلت الدفعة الرابعة 82 منتسبة، ليصل عدد المنتسبات المشاركات في البرنامج التدريبي لـ«أطلق» إلى 170 منتسبة بجميع مراحله.