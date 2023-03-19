«أبوظبي الحكومية» تدعم التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، البرنامج الرقمي لقادة المستقبل والبرنامج الرقمي للقادة الشباب في إطار المسار الاستراتيجي لبرنامج أبوظبي الرقمي، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ويأتي إطلاق البرنامجين بما يتماشى مع جهود أكاديمية أبوظبي الحكومية لدعم وتطوير كفاءات تنافسية عالمية المستوى قادرة على قيادة حكومة المستقبل.

ويهدف البرنامجان إلى تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمهارات والخبرات الرقمية الأساسية، لضمان استعدادهم لقيادة المستقبل الرقمي وتمكينهم من المساهمة بشكل رئيسي في تحقيق التحول الرقمي في أبوظبي.

ويركز البرنامج الرقمي لقادة المستقبل على رفد الموظفين الحكوميين بالمهارات الأساسية اللازمة لتحقيق الازدهار في ظل التقلبات والتحديات التي يشهدها العالم، مع تمكينهم ليصبحوا قادةً رقميين فعالين في مؤسساتهم المختلفة. كما يحظى المشاركون في البرنامج الرقمي للقادة الشباب بفرصة استثنائية لتطوير كفاءاتهم في ستِ مجالاتٍ لإدارة التكنولوجيا، بما في ذلك التفكير النقدي والتفكير النُّظمي والتقنيات الناشئة والابتكارات الاستثنائية والاستراتيجيات المؤسسية والقيادة.

وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: «يسرنا التعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي وهيئة أبوظبي الرقمية لتقديم هذه البرامج الاستثنائية، التي تتيح لموظفي حكومة أبوظبي اكتساب مجموعة شاملة من المهارات التقنية والعملية، ما يسمح لهم بتقديم مساهمات فعالة في مؤسساتهم وتحقيق التميّز والريادة في عالمنا الحاضر الذي تقوده التكنولوجيا، إذ تساعد البرامج التعليمية الجديدة المشاركين على تحقيق إمكاناتهم المهنية بصفتهم قادةً رقميين». وأضاف النقبي: «نؤكد في أكاديمية أبوظبي الحكومية حرصنا على تطوير تجارب تعليمية عالمية المستوى لموظفي حكومة أبوظبي، تماشياً مع طموحنا نحو تعزيز ثقافة التنمية والتميز في الإمارة وسعينا المتواصل لدراسة احتياجات رأس المال البشري في حكومة أبوظبي والاستجابة لها».

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «نحن سعداء بهذا التعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتمكين موظفي حكومة أبوظبي الشباب ليصبحوا قادة رقميين من خلال الاستفادة من هذه البرامج الاستثنائية، حيث نسعى إلى تحفيز الشباب في الجهات الحكومية على إطلاق طاقاتهم والمساهمة في رسم خريطة طريق تقودهم نحو التميز الرقمي. إذ يقدم كل من البرنامج الرقمي للقادة الشباب والبرنامج الرقمي لقادة المستقبل فرصاً استثنائية لصقل مهارات الشباب وتمكينهم من قيادة مسيرة التحول الرقمي».

ارتقاء

تواصل أكاديمية أبوظبي الحكومية، العمل على الارتقاء بمنظومة التعلم والتطوير على مستوى حكومة أبوظبي من خلال توفير فرص تعليمية عالمية المستوى للكفاءات الحكومية، تعتمد فيها أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع احتياجات إمارة أبوظبي.