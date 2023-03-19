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جامعة أبوظبي تختتم فعاليات «تحدي مستقبل التنقل»

جانب من الفعاليات (من المصدر)
20 مارس 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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جامعة أبوظبي تستضيف «تحدي مستقبل التنقل»

 اختتمت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي، فعاليات «تحدي مستقبل التنقل»، أول مسابقة من نوعها تستضيفها الجامعة، بالتعاون مع المؤسسة الأميركية غير الربحية «تعليم وطاقة وبيئة العالمية» المتخصصة في تنظيم المسابقات الطلابية حول العالم، وشركة «عِلم» الرائدة في مجال التعليم والتدريب والخدمات الاستشارية، وبعثة الولايات المتحدة في دولة الإمارات، وذلك في 18 مارس الجاري على جزيرة الحديريات بأبوظبي.
واستقبلت الجامعة الوفود المشاركة من الولايات المتحدة وإيطاليا وقطر ومصر، بالإضافة إلى 15 مدرسة ثانوية وست جامعات من المؤسسات الأكاديمية الوطنية للدول المشاركة، كما حضر التحدي ما يفوق الـ400 شخص لتشجيع الفرق المتنافسة.
وشهد التحدي مشاركة 21 فريقاً في مسابقتين: «مسابقة الجائزة الكبرى لأفضل مركبة كهربائية» المخصصة لطلبة المدارس الثانوية، ومسابقة «التحدي العالمي لأفضل مركبة كهربائية» المخصصة لطلبة الجامعات، حيث عرضت الفرق المتنافسة تصميماتها الفريدة ومشاريعها المتميزة على أعضاء لجنة التحكيم.
وتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة من قبل لجنة التحكيم خلال حفل توزيع الجوائز الذي اختتمت به الفعالية، حيث أظهرت هذه الفرق التزامها بالمعايير المطلوبة للابتكار والاستدامة ومراعاة تأثير التصميم على البيئة.

جامعة أبوظبي
كلية الهندسة
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