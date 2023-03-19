بدور القاسمي: الشباب صانعو التغيير والقادة المستقبليون

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، موظفي الجامعة ممن عملوا فيها لفترات طويلة، وذلك ضمن احتفال الجامعة الأميركية في الشارقة بيوبيلها الفضي. واستحق 55 عضواً من أسرة الجامعة هذا التقدير في حفل عشاء الموظفين السنوي الذي أقيم في حرم الجامعة، بحضور 480 من هيئتها الإدارية، احتفاءً بعمل موظفي الجامعة الجاد، والتزامهم الوظيفي، وجهودهم البناءة في تطوير الجامعة على مدار العام.

وشمل التكريم 30 موظفاً وموظفة من الجامعة وثلاثة من موظفي خدمات التنظيف ممن قضوا 25 عاماً من العمل في الجامعة، و22 آخرين أكملوا 15 عاماً من الخدمة هذا العام.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «سواءً كانت 25 عاماً أو 15 عاماً من الخدمة، فإن ما نحتفل به حقاً هو الالتزام والتفاني والتأثير الإيجابي الذي تركه هؤلاء الموظفون في العديد من العقول الشابة. على مدار ربع قرن، لعب موظفو الجامعة دوراً أساسياً في جعلها على ما هي عليه اليوم: مهد للتميّز التعليمي الذي يعد الشباب ليكونوا صانعي التغيير والقادة المستقبليين الذين يحتاجهم العالم».

افتُتح الحفل بالنشيد الوطني الخاص بالجامعة الأميركية في الشارقة والذي أدته مجموعة من الطلبة من برنامج الفنون المسرحية بقيادة الدكتور داميان دامدريدج، الأستاذ المساعد في الفنون المسرحية، كما تضمن الحفل معرضاً فنياً رقمياً سلّط الضوء على الأعمال الفنية لأعضاء الهيئة الإدارية.

تقدير

أعربت الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة عن فخرها بهذا التكريم، قائلةً: «إن حفل تكريم الموظفين السنوي مناسبة مميّزة لأنه يقدم فرصة لنا جميعاً لتقدير الجهود التي بذلتموها على مدار العام، وقيام الجامعة بالتعبير عن امتنانها لكل ما تقومون به. إن تفانيكم وعزمكم هو مصدر فخر ومنبع إلهام لنا جميعاً. أنتم جزء لا يتجزأ من قصة نجاح الجامعة، خاصة أننا نحتفل اليوم بالموظفين الرواد الذين خدموا هذه المؤسسة منذ تأسيسها. لا يوجد شيء أكثر متعة من العمل باستمرار مع فريق محترف وموثوق وملتزم بنجاح هذه المؤسسة.