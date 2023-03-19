«الخدمات العلاجية» تعيد افتتاح مركز زاخر الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في الإمارات، عن إعادة افتتاح مركز زاخر الصحي بالعين.

وستتم إعادة افتتاح المركز مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الطب العام، وطب الأسرة، وعيادة الأمراض المزمنة، وطب الأسنان العام، وطب الأطفال، والطب الباطني العام. كما سيتضمن عيادة صحة المرأة، وعيادة طب الأطفال، ورعاية ما قبل الولادة، وعيادة التغذية، وعيادة الفحص الطبي قبل التوظيف وقبل الجامعة والتطعيم فضلاً عن خدمات المختبر والصيدلة.

وقالت الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية: «يسرنا استقبال المرضى والزوار من جديد في مركز زاخر الصحي في العين، بباقة من الخدمات الصحية التخصصية. ويحرص المركز على تسهيل وصول أهالي منطقة زاخر والمناطق المجاورة مثل الشعيبة وشعاب الأشخر والخالدية ورملة إلى الخدمات الطبية الشاملة. واختتمت الضالعي: «تظهر الأبحاث حول العالم أن الأشخاص الذين لديهم طبيب يتابع معظم احتياجاتهم الصحية ومسؤول عن تنسيق رعايتهم مع المستشفيات والأخصائيين يتمتعون بصحة أفضل ورعاية صحية شاملة ومستمرة. ومن هنا، نضع طب الأسرة على رأس أولوياتنا».

بيور هلث

تلتزم شركة «بيور هيلث»، التي تدير أكثر من 200 مستشفى وأكثر من 100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة والتأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات والاستثمارات والأعمال ذات الصلة في دولة الإمارات، بتقديم جودة عالمية المستوى تركز على المخرجات في جميع قنوات الرعاية الصحية بما يتماشى مع جهودها المتمثلة في إعداد نظام رعاية صحية متكامل وشامل سواء على المستوى المحلي أو الدولي وقادر على مواجهة تحديات وتطورات المستقبل.