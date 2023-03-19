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مؤتمر دولي يحذر من الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية

جانب من جلسات المؤتمر
20 مارس 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

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حذّر مؤتمر «الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات» بدبي من مخاطر الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية، والتي تتسبب في القدرة المتزايدة للميكروبات والجراثيم على مقاومتها بما يؤدي إلى فقدان فاعليتها، وترفع معدلات الوفيات عالمياً.
وأكد مشاركون في المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ضرورة تطبيق المعايير العالمية لوقاية الكوادر الطبية في مستشفيات المنطقة العربية من العدوى الناتجة عن الأمراض المعدية.
وشدد المؤتمر على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة للتعقيم لتطهير المنشآت الصحية بدول المنطقة، بما يكفل الحد من العدوى بالفيروسات، ويحمي الكوادر الطبية والمرضى. ‏ وعرض المؤتمر تقنية التعقيم الأمريكية المبتكرة «مايكروسيف» لفعاليتها عالمياً في مكافحة العدوى والوقاية من الفيروسات، وهي تقنية صديقة للبيئة، حيث تعتمد على الماء المؤكسد في التصدي للفيروسات والميكروبات، وتم الاعتماد عليها في تعقيم منشآت صحية حكومية في دول الخليج، ومؤسسات الإسعاف والمستشفيات ووسائل النقل العام.
وقالت صفا قدومي مدير عام مجموعة «مايكروسيف»: إن التقنية الأمريكية تتميز بأنها خالية من الكحول والمواد الكيميائية، وثبتت قدرتها في القضاء على الميكروبات والفيروسات، خلال ثوان، وهي آمنة مثل المياه وغير ضارة للإنسان والحيوان والبيئة.

 

 

 

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