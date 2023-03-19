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«كلنا الإمارات»: السعادة فكر وممارسة

«كلنا الإمارات»: السعادة فكر وممارسة
20 مارس 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

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أكدت جمعية «كلنا الإمارات»، أن ما تحقق لأبناء الإمارات من السعادة والرفاهية هو ثمرة جهود القيادة الرشيدة وبرامج عملها التي التي وضعت سعادة المواطن والمقيم على أرض الإمارات في مقدمة أولوياتها وأسمى أهدافها. وقال عبدالله أحمد العلي المدير التنفيذي للجمعية: إن السعادة والرفاهية والرخاء كانت ولا تزال هدفاً أساسياً في أجندة الحكومة الرشيدة، تتمثل في جميع مناحي الحياة والممارسات اليومية، وأن مفهوم السعادة في قاموس وبرنامج عمل القيادة فكر وممارسة وثقافة لها معايير وبرامج عمل، حيث رسخت كل مقومات السعادة من خلال تلبية جميع احتياجات المواطنين والمقيمين، ووفرت كافة متطلبات الحياة العصرية والخدمات والبرامج التي حققت سعادة الفرد والمجتمع، فأصبح شعب الإمارات أسعد شعب على مستوى العالم ليس شعاراً وإنما واقعاً وممارسة. وأضاف: إنه وبفضل ما وفرته حكومتنا الرشيدة من بيئة مثالية وبنى تحتية وخدمات ووسائل رفاهية في كافة المجالات، حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في قائمة السعادة، حسب تقرير السعادة العالمي، وجاءت على الدوام ضمن قائمة الدول الأكثر سعادة عالمياً.

اليوم العالمي للسعادة
كلنا الإمارات
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