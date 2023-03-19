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أحمد بن مسحار: ترسيخ السعادة

أحمد بن مسحار: ترسيخ السعادة
20 مارس 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

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قال أحمد بن مسحار الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة: «يحتفي العالم بالمناسبة لتسليط الضوء على أهمية السعادة في حياة الإنسان، وتأثيرها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يكتسب الاحتفاء بيوم السعادة رمزيةً خاصة، حيث تولي منظومة العمل الحكومي أهمية كبيرة لترسيخ قيم السعادة والبهجة والإيجابية». 
وأضاف: «اليوم، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها في مصافِ أكثر دول العالم سعادةً، متيحةً جميع المقومات التي تعزز جودة الحياة وتضمن رفاهية أفراد المجتمع، وفاءً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال (ثروتي.. سعادة شعبي). وفي اليوم الدولي للسعادة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التزامنا بمواصلة تطوير منظومة تشريعية تشكل الركيزة التنظيمية للمبادرات والاستراتيجيات الرامية لاستشراف مستقبلٍ أكثر نماءً وازدهاراً، وترسيخ مكانة الدولة وطناً للسعادة».

أحمد بن مسحار
الإمارات
اليوم العالمي للسعادة
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