أحمد الرئيسي: نحرص على ترسيخ قيّم السعادة والإيجابية

دبي (الاتحاد)

قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة: «يحتفل العالم في 20 مارس من كل عام باليوم العالمي للسعادة تأكيداً لأهميتها في حياة الناس والمجتمعات، فهي مقياس الرضا عن الحياة التي يعيشها الفرد». وأضاف «في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت السعادة أسلوب حياة وواقعاً معيشاً من قبل مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، بفضل حرص قيادة الدولة على تبني السعادة كنهج تسعى من خلاله إلى خلق حياة أفضل، وجعلها محركاً رئيساً لتطور المجتمع وإحراز التقدم على مختلف المستويات، فحرصت الدولة على بذل جهود كبيرة في سبيل تعزيز سعادة أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم، وجعله العنوان الأنسب لأسلوب حياة المواطنين والمقيمين، من خلال اعتبارها أولوية حكومية ونهجاً وثقافة مؤسسية راسخة لدورها المحوري في رفع مستوى الأداء والإنتاجية». واختتم الرئيسي تصريحه قائلاً: في «ورشة حكومة دبي»، نحرص على ترسيخ قيّم السعادة والإيجابية إيماناً منّا بأهميتها في بيئة العمل وانعكاساتها الإيجابية على الموظفين والأداء المؤسسي وندعم كل الجهود الهادفة إلى تنفيذ مبادرات تعزز الوعي المجتمعي بالسعادة لدى الموظفين والأفراد.