خولة الملا: سعادتنا على رأس أولويات الدولة

الشارقة (الاتحاد)

قالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة: إن احتفال الإمارات بالسعادة هو احتفال يومي؛ لأننا نعيش في دولة حرصت قيادتها الحكيمة منذ نشأتها على جعل سعادة المواطن والارتقاء بجودة حياته أولوية في سياساتها، وضمنتها راسخة في صميم خططها الاستراتيجية الوطنية التنموية وبناء المستقبل الآمن والمزدهر.

وأضافت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا: إن الشعور بالأمن والاستقرار والتعايش والتسامح وقبول الآخر والتراحم بين المجتمعات والمساواة والأمن الاقتصادي والمجتمعي، يعد من أهم سمات رضا وسعادة الشعوب، ولله الحمد هذا ما يميز شعب دولة الإمارات في ظل نهضة شاملة تشهدها دولة فتحت آفاقاً واسعة أمام شعبها للشعور بالرضا وتكريس مبدأ السعادة والتفاؤل الذي يلتمسه كل من يعيش على أرض الإمارات في كافة مفاصل الحياة.

وأشارت رئيس هيئة شؤون الأسرة وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إلى أن السعادة الحقيقية تكمن في البذل والعطاء وأداء الواجبات والمسؤوليات.