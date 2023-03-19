مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تحتفل باليوم العالمي للسعادة

دبي (الاتحاد)

قالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن المؤسسة تحتفي إلى جانب كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية بيوم السعادة العالمي، الذي يصادف في الـ20 من مارس من كل عام، وتكرس مفهوم السعادة كثقافة راسخة، عبر ما تقدمه من خدمات تستهدف رفع مستوى جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، لا سيما ضحايا العنف الأسري، وضحايا الاتجار بالبشر، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة، الساعية إلى جعل الدولة في مقدمة دول العالم، كأفضل مكان للعيش والاستقرار والرفاهية بالسعادة وجودة الحياة والأمن والأمان، وضمن مجتمع يكاد يخلو من أي مظهر من مظاهر العنف الأسري والاتجار بالبشر. وأضافت أن ما توفره المؤسسة من خدمات للفئات المستهدفة، يواكب استراتيجيات الدولة بشأن السعادة، مشيرة إلى أن المؤسسة حريصة على تطبيق برامج متخصصة لتعزيز السعادة الإيجابية لدى الضحايا، تعتمد على التقنيات الذكية الحديثة والممكنات الرقمية التي باتت جزءاً محورياً في بيئة العمل، وذلك لتحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل، لا سيما في مجالات تمكين تلك الفئات المستهدفة بالمهارات والمعارف والسلوكيات الإيجابية التي تستجيب للمتغيرات المتسارعة.