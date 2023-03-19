الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تحتفل باليوم العالمي للسعادة

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تحتفل باليوم العالمي للسعادة
20 مارس 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وطن السعادة.. استقرار ورفاهية وجودة حياة
«كلنا الإمارات»: السعادة فكر وممارسة

قالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن المؤسسة تحتفي إلى جانب كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية بيوم السعادة العالمي، الذي يصادف في الـ20 من مارس من كل عام، وتكرس مفهوم السعادة كثقافة راسخة، عبر ما تقدمه من خدمات تستهدف رفع مستوى جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، لا سيما ضحايا العنف الأسري، وضحايا الاتجار بالبشر، بما  يجسد رؤية القيادة الرشيدة، الساعية إلى جعل الدولة في مقدمة دول العالم، كأفضل مكان للعيش والاستقرار والرفاهية بالسعادة وجودة الحياة والأمن والأمان، وضمن مجتمع يكاد يخلو من أي مظهر من مظاهر العنف الأسري والاتجار بالبشر. وأضافت أن ما توفره المؤسسة من خدمات للفئات المستهدفة، يواكب استراتيجيات الدولة بشأن السعادة، مشيرة إلى أن المؤسسة حريصة على تطبيق برامج متخصصة لتعزيز السعادة الإيجابية لدى الضحايا، تعتمد على التقنيات الذكية الحديثة والممكنات الرقمية التي باتت جزءاً محورياً في بيئة العمل، وذلك لتحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل، لا سيما في مجالات تمكين تلك الفئات المستهدفة بالمهارات والمعارف والسلوكيات الإيجابية التي تستجيب للمتغيرات المتسارعة.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
اليوم العالمي للسعادة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
"التربية والتعليم" تعتمد عدم إلزامية تطبيق "سلسلة سلامة" في المدارس الحكومية والخاصة
اليوم 15:01
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
الرياضي
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
اليوم 15:00
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
عربي ودولي
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©