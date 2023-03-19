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افتتاح حديقة «المسار» في مدينة خليفة

محمد الشرفاء وسالم الكعبي وسيف القبيسي والحضور خلال الافتتاح (من المصدر)
20 مارس 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل، عن افتتاح حديقة المسار في مدينة خليفة بأبوظبي، ضمن جهود الدائرة لتطوير مساحات خضراء وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي، وتقدم الحديقة تجربة استثنائية متكاملة، وتوفر وسائل الراحة والترفيه لسكان وزوار المدينة. وجرى الافتتاح بحضور معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل، والدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، وسيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي وحمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع العمليات بدائرة النقل وعدد من المسؤولين في الدائرة.
ويأتي افتتاح الحديقة في سياق جهود الدائرة للحفاظ والارتقاء بالمظهر العام للإمارة عبر زيادة المساحات الخضراء وتطوير المرافق العامة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة، وتنفيذاً لخطط التطوير العمراني لمدينة أبوظبي، والتي تهدف لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مشاريع نوعية تعزز من مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والزيارة.
وصممت حديقة «المسار» بأعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع احتياجات سكان أبوظبي، من ملاعب وأجهزة متعددة لممارسة مختلف أنواع الرياضات، ومسار للجري بطول 2.1 كم، واشتملت أعمال تطوير الحديقة على زراعة 2841 شجرة، و58000 شجيرة، بالإضافة لمواقف سيارات تتسع لـ97 سيارة منها 4 مواقف لأصحاب الهمم.

مدينة خليفة
جودة الحياة
أبوظبي
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