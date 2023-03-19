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أكاديمية العلوم الشرطية تحتفل اليوم بتخريج دفعة من الضباط

أكاديمية العلوم الشرطية تحتفل اليوم بتخريج دفعة من الضباط
20 مارس 2023 00:53

الشارقة (وام) 

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، مساء اليوم، في ميدان التخريج بالأكاديمية، حفل تخريج الدفعة 23 من الطلبة الضباط، والدفعة 2 من دورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم. وقال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، في كلمة له بهذه المناسبة: «نتوجه بالتهنئة لأبنائنا الضباط منتسبي الدفعة 23 من أكاديمية العلوم الشرطية ومنتسبي دورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم (2) الذين أكملوا مسيرة تعليمهم وتدريبهم بهذا الصرح الأكاديمي والعلمي الكبير الذي أنشئ لتعزيز قدرات الوطن في مجال حماية الأمن وترسيخ العدالة وإعلاء سيادة القانون».
وأضاف، أنه منذ أول يوم انخرط فيه أبناؤنا في بداية تحصيلهم العلمي والتدريبي وهم يتطلعون إلى هذه اللحظة الفاصلة في حياتهم، والتي تضعهم على أعتاب المسؤولية كضباط شرطة يتعين عليهم المشاركة والإسهام إلى جانب زملائهم من الضباط في العمل الشرطي بمختلف المواقع والوحدات الإدارية، وهي بحق مسؤولية كبيرة تستمد قيمتها وأهميتها من الثقة التي منحت لهم من جانب الوطن وقيادته الرشيدة كي يكونوا أمناء على دستور الدولة وقوانينها ونظمها، وحراساً على أمن المجتمع وحماة لمقدراته.
وأشار اللواء الشامسي في ختام كلمته إلى أن احتفال الأكاديمية بهذه الكوكبة الجديدة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشجيعه الدائم لمسيرة عمل شرطة الشارقة، بالإضافة إلى توجيهات ودعم مجلس الأكاديمية برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في تعزيز دور الأكاديمية الريادي كواحدة من المؤسسات التعليمية الأمنية.  يذكر أن الدفعة 23 من الطلبة الضباط تضم (39) منتسباً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية القمر المتحدة، وخضعت لبرنامج تعليمي وتدريبي امتد لأربع سنوات.

أكاديمية العلوم الشرطية
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
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