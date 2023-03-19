الإمارات تحتفل باليوم العالمي للفرنكوفونية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عزّزت علاقاتها متعددة الأطراف مع الفضاء الفرنكوفوني، وذلك في إطار مدّ جسور المعرفة والتواصل المبني على الاحترام المتبادل مع دول وشعوب العالم، وإيماناً بالقيم والمبادئ التي تنادي بها الفرنكوفونية المؤسسية كالسلام والتضامن، باعتبارها جزءاً من رسالة الدولة السامية وتوجهاتها.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة مشاركة الإمارات في احتفالات العالم باليوم الدولي للفرانكوفونية الذي يصادف 20 مارس من كل عام: «تسعى الإمارات، من خلال دورها المؤثر على الساحة الدولية واستضافتها للأحداث الدولية المهمة، لدعم جهود المنظمة الدولية للفرنكوفونية، باعتبارها المنصة الرسمية للتعاون الفرنكوفوني متعدد الأطراف، وبما ينعكس إيجاباً على الدول الأعضاء ويحقق تطلعاتها».

وأضاف: «يُسعدنا الدعم الخطي الذي حظيت به الإمارات لاستضافة الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في الأمم المُتحدة لتغيّر المناخ (COP28) من قبل المنظمة الدولية الفرنكوفونية، ويُمثّل التأكيد على مُشاركة الدول الأعضاء في هذا المؤتمر استمرارية لجهود الدولة في دعم الفرنكوفونية وتمكينها من هذه المُشاركات بما يخدم مصالحنا المشتركة».

واختتم معالي زكي نسيبة تصريحه بالقول: «إن مُشاركتنا للفضاء الفرنكوفوني في احتفالاته باليوم العالمي للفرنكوفونية يُمثّل فرصة للتعبير عن التزام الإمارات الراسخ وتضامنها العميق تجاه الفرنكوفونية بدولها وشعوبها، ولا سيما فئة الشباب باعتبارهم مُحرّك التنمية ومستقبل الفرنكوفونية».