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«كهرباء الشارقة» تستعرض مبادرات الاستدامة

عصام الملا متحدثاً خلال المنتدى (من المصدر)
20 مارس 2023 00:53

الشارقة (الاتحاد)

شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في جلسة حوارية ضمن منتدى مشاريع تحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأبوظبي حول التقنيات الحديثة والإبداعية في مجال تحلية المياه ومساهمتها في تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل لموارد المياه، بمشاركة نخبة من المسؤولين الدوليين والحكوميين والخبراء لمناقشة توطين صناعة تحلية المياه والتطورات التي يشهدها القطاع من تقنيات متطورة ومبتكرة في إدارة وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه. واستعرض المهندس عصام الملا مدير إدارة محطات المياه والتحلية بـ«الهيئة» عدداً من محاور استراتيجية «الهيئة» في مجال المياه، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تحلية المياه بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة كفاءة وحدات التحلية، وطالب بتكاتف الجهود من أجل ابتكار حلول جديدة حول تحلية المياه ونقلها وتوزيعها والتركيز على استخدام التطبيقات الذكية في الشبكات، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعتمد على رسم وتنفيذ خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج، والحفاظ على المياه من الهدر وتحرص «الهيئة» على التوفيق بين عمليات التنمية والتطوير في مجالات عملها والمحافظة على البيئة من خلال التخطيط والتصميم السليم لمشروعاتها المختلفة، وعمليات المراقبة الدائمة والدراسات والأبحاث المستمرة مع الجامعات ومراكز الأبحاث. وأكد خلال الجلسة الحوارية أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على توفير بيئة مستدامة للبنية التحتية، تماشياً مع الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. واستعرض عدداً من المشروعات التطويرية التي تنفذها «الهيئة» وفق أفضل المواصفات، مثل البدء في تنفيذ خطة لزيادة إنتاج المياه المحلاة بإمارة الشارقة، من خلال إنشاء محطة تحلية مياه جديدة بالحمرية لإنتاج 90 مليون جالون يومياً، وذلك في إطار استراتيجية «الهيئة» لاستدامة المياه، وتوفيرها للمشروعات التطويرية وللأجيال القادمة، ومشروع إعادة تأهيل محطة الحمرية لتحلية المياه التي تعمل بنظام التناضح العكسي لرفع كفاءتها الإنتاجية إلى الطاقة القصوى، والتي تبلغ 20 مليون جالون في اليوم لتوفير المياه النقية لمدينة الشارقة ومنطقة الحمرية بتكلفة تتجاوز 29.5 مليون درهم والذي تنفذه «الهيئة» بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

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إستراتيجية
أكد المهندس عصام الملا  أن استراتيجية «الهيئة» تهدف إلى التفاعل مع قضايا المجتمع والاهتمام بالبيئة في جميع المشروعات التي تنفذها للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتأتي مشاركة «الهيئة» في معرض الشرق الأوسط لتؤكد استراتيجية «الهيئة» وسياستها الهادفة للحفاظ على البيئة ومتابعة التطورات التكنولوجية في مجال الحفاظ على البيئة، حيث استعرضت «الهيئة»، خلال المعرض، جهودها في هذا المجال، بجانب الجهات الأخرى حتى يتم تبادل الخبرات والاستفادة من الأفكار والابتكارات الحديثة.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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