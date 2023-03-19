شرطة دبي تكرم المتميزين

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، حفل تكريم المتميزين في قطاع التميز والريادة، في نادي ضباط الشرطة، بحضور عدد من كبار الضباط وموظفي القطاع والشركاء.

وهنأ العبيدلي، المتميزين ضمن مختلف الفئات في عام 2022، قائلاً: «إننا نفخر اليوم بما وصلت إليه شرطة دبي من تميز محلي وإقليمي وعالمي، وحصد الكثير من الجوائز والمراكز الأولى التي تعكس مستوى أداء منظومة العمل المؤسسي، وأن هذا الاحتفاء اليوم ما هو إلا تعبيراً عن تقديرنا وشكرنا لموظفي القطاع الذين لهم دور أساسي ومحوري ومهم في ريادة شرطة دبي».

وكرم اللواء الدكتور العبيدلي، المتميزين من القطاع، في مختلف الفئات، وفي ختام الحفل، كرم مديري الإدارة العامة وكبار الضباط في قطاع التميز والريادة، اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، لحصوله على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، المقدم من وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتويجاً لمسيرته المهنية التي تكللت بالعديد من الإنجازات والإسهامات المشرفة.