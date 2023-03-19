تفاهم بين «طوارئ أبوظبي» و«تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، المركز الرائد في إيجاد الحلول وتحليل الفرص والتحديات على مختلف الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والمعرفية، للتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعارف، والمساهمة في استشراف المستقبل نحو تعزيز قطاع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين. وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «إن توقيع هذه المذكرة يرسخ حرصنا في المركز على تفعيل التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وذلك من أجل توسيع القاعدة المعرفية للارتقاء بقطاع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، وذلك عبر تبادل الخبرات والمعارف والرؤى الاستراتيجية».

وأضاف النعيمي: «يعتبر مركز تريندز منصة رائدة تضم أبرز الخبراء في مجال الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات وإيجاد الحلول المبتكرة، وذلك بما ينسجم مع أهدافنا الرامية إلى استشراف المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية والمراكز الفكرية المحلية في كل من القطاعين الحكومي والخاص».

من جانبه، عبر الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيداً بجهود مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي الذي يلعب دوراً محورياً في التنسيق مع شركائه، ممثلاً حلقة الوصل، مزامناً المهام ومنظماً لها على الأرض لضمان أفضل النتائج بمنظومته الرائدة في إدارة الأزمات، إضافة إلى حرصه على البحث العلمي، كونه طريق المعرفة الصحيحة. وأكد أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز تبادل الخبرات ونشر المعرفة التي تصنع المستقبل، كما أنها تأتي انطلاقاً من حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع المؤسسات والهيئات الكبرى الفاعلة، إلى جانب مراكز الفكر الإقليمية والدولية التي تعنى بنشر المعرفة وتمكين المعنيين من الاستعداد لتحديات المستقبل.

تبادل الخبرات

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، وبناء القدرات والتوعية في مجالات البحوث ذات الصلة بالمجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمستقبلية والمسوح الميدانية، حيث سيسعى الطرفان مستقبلاً إلى تبادل الدراسات والبحوث، وفقاً للسياسات المتبعة لدى كل جهة. كما سيتم تنظيم نشاطات بحثية مشتركة، تشمل المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل والندوات، فضلاً عن تقديم الدعم والتعاون البحثي في مجال السياسات، وتعزيز التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب تبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين للاستفادة من خبراتهم في الأبحاث والدراسات. جدير بالذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يحرص على مواصلة مد جسور التعاون وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة بمختلف المجالات، لتبادل الخبرات والمعارف، وإيجاد الحلول المبتكرة، بهدف الارتقاء بالقطاع، وتعزيز مستويات الجاهزية والمرونة للتعامل في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها نموذجاً رائداً في المجال.