ضاحي خلفان: التصدي للأخطار وحماية الصغار أولوية

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 30 في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام، والدكتور منصور العور أمين الصندوق، ميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

وألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، كلمة قال فيها: لقد اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سيدي صاحبِ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظهما الله، شعار هذا العام 2023 «عام الاستدامة» بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع.

وأضاف معاليه: يجب علينا مواكبة التوجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ العمل الجماعي التعاوني بين الجمعيات ذات النفع العام في الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد، والبحث عن حلول مبتكرة في مجالِ حمايةِ الأبناء، وتعزيز دور الأسرة في المجتمع لضمان الاستمرارية والاستدامة في تحقيق أهداف الجمعية والإنجازات بكل وضوح وشفافية. وقال معاليه: إن الجهد الكبير الذي بذل خلال العام المنصرم إنما يعكس دورها الواعي في التصدي للأخطار وحماية الصغار، ومن أبرز ما حققته الجمعية خلال العام الماضي، تنظيم دورات تدريبية تخصصية عالية المستوى للأبناء. وثمن معاليه الجهد الكبير، والأداء الرائع، والمردود الوافر لحملات التوعية التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم لنشر القيم الأصيلة والصفات النبيلة التي يتسم بها مجتمعنا، وتوعية الأسر بالمخاطر المحدقة بالأبناء وأفضل أساليب التعامل معهم.

وفي ختام كلمته هنأ معاليه أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء على مرورِ ثلاثين عاماً، على انعقادِ الاجتماعات السنوية للجمعية.

تكريم

استعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش والمدرجة على جدول الأعمال، ومنها: التقرير الإداري لبرنامج الجمعية وأنشطتها لعام 2022م، في فرعي دبي والفجيرة، والحساب الختامي للعام المالي 2022، كما اعتمد المجتمعون الموازنة المالية لعام 2023، واختاروا مدققاً للحسابات، وناقشوا ما استجد من أمور. وكرّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بتكريم أعضاء الجمعية بمناسبة مرور 30 عاماً على عقد اجتماعات الجمعية العمومية.