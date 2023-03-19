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مركز شرطة الفقع يسجل صفر بلاغات مقلقة مجهولة

خليل المنصوري وسعيد الخييلي وكبار ضباط المركز خلال الزيارة (من المصدر)
20 مارس 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن الجهود التي يبذلها مركز شرطة الفقع في الحفاظ على الأمن والأمان من خلال البرامج التي يُطبقها في منطقة اختصاصه، الأمر الذي أدى إلى تسجيل صفر بلاغات مُقلقة مجهولة وصفر بلاغات مرورية مجهولة، وصفر قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى» خلال الأعوام الأربعة الماضية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لمركز شرطة الفقع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
واطلع اللواء خليل المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، الذي حقق نسبة 100% وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات، محققاً المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً دقيقتين و47 ثانية، في حين كان المستهدف 3 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن استجابة الدوريات الأمنية للحالات الغير طارئة 11 دقيقة و5 ثوان، في حين كان المستهدف 12 دقيقة و44 ثانية، كما اطلع على البرامج الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص، والتي أسفرت عن تحقيق نسبة 100% في معلومية البلاغات المقلقة، وبلغت الملفات المحالة للنيابة نسبة 100%، وقام بتحفيز الموظفين نسبة 100%. واطلع المنصوري على الحملات المرورية التي نفذها المركز العام الماضي وعلى مبادراته في منطقة الاختصاص، بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، والذي نتج عنه تسجيل صفر قضايا مرورية مجهولة خلال أربعة سنوات الماضية، كما اطلع على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في عام 2022، وأدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 99.9%.

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مبنى جديد
في ختام التفتيش، تفقد اللواء خليل المنصوري المبنى الجديد للمركز المتوقع افتتاحه خلال الأشهر القادمة، مؤكداً حرص شرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق معايير الريادة والتميز.
 من جانبه، أكد العقيد سعيد هلال الخييلي مدير مركز شرطة الفقع أن المركز يعمل وفق توجيهات القيادة العليا بالعمل ضمن فريق عمل واحد لبسط الأمن والأمان في الإمارة في مختلف الظروف، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطويع التكنولوجيا والتطبيقات الذكية للوصول لمرتكبي الجريمة والحد منها.

خليل إبراهيم المنصوري
شرطة دبي
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