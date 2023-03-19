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فارس المزروعي يؤكد على تطوير الكوادر المواطنة

فارس خلف المزروعي والحضور مع الخريجين (من المصدر)
20 مارس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، خريجي الدفعة الأولى من ماجستير القيادة في الشرطة والأمن بأكاديمية ربدان والبالغ عددهم 9 من منتسبي شرطة أبوظبي، بحضور اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، وجيمس مورس الرئيس التنفيذي لأكاديمية ربدان، والدكتور فيصل أحمد الكعبي عميد كلية الجاهزية في أكاديمية ربدان.
واطلع معاليه على أهداف دراساتهم العليا وأهميتها وانعكاسها على تطوير العمل الشرطي والأمني، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز منتسبيها على الدراسات الأكاديمية العليا، وتوسيع نطاق المعرفة والقدرات لشغل مناصب المسؤولية العليا كقادة مبتكرين ومتمكنين لأداء مهامهم الأمنية وفقاً لأسس علمية تلبي الاحتياجات الأمنية المستقبلية وتواكب المتغيرات والتطورات على أساس العلم والمعرفة واستشراف المستقبل ووفق أفضل المعايير المتقدمة عالمياً.
وأشاد برعاية ودعم القيادة الرشيدة المستمر لإعداد الكوادر الوطنية، وأثنى على جهود أكاديمية ربدان في توظيف الإمكانات وفقاً للأساليب العلمية الصحيحة والتي تدفع العملية التعليمية إلى الأفضل وتواكب احتياجات العصر. وعبر عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن من منتسبي شرطة أبوظبي، مشيداً بجهودهم لاستكمال دراستهم وعزمهم وإصرارهم على نيل الدرجات العلمية العليا في كافة التخصصات الأكاديمية. وأكد العميد عثمان حاجي خوري، مدير إدارة البعثات بشرطة أبوظبي أن المنتسبين حققوا إنجازات علمية ومعرفية رائدة، تعتز بهم قيادتنا الرشيدة التي تحفزهم دائماً على الريادة في مسيرة التطور التي تشهدها بلادنا في المجالات كافة.

فارس المزروعي
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