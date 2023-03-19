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شرطة الشارقة تكرم الفائزة بفئة التميز لأصحاب الهمم

سيف الزري يكرم نادية البارودي (من المصدر)
20 مارس 2023 00:53

الشارقة (الاتحاد) 

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كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الرقيب نادية البارودي لحصولها على المركز الأول في فئة التميز لأصحاب الهمم، ضمن مشاركتها في جوائز «القمة العالمية الشرطية 2023، التي أطلقتها شرطة دبي في 11 مارس الماضي، بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة.
وأشاد اللواء الشامسي، بهذا الإنجاز، الذي يعد إضافة إلى سلسلة الإنجازات التي حققها منتسبو شرطة الشارقة في مختلف المجالات، مؤكداً أن القيادة حريصة على تبني كوادرها المتميزة وتأهيلهم للوصول بهم إلى أرقى المستويات الأمنية وفق أعلى المعايير الدولية، متمنياً للمكرمة مزيداً من النجاح والتوفيق في مسيرتها الشرطية.
ومن جانبها، أعربت المكرمة عن شكرها وتقديرها لقائد عام شرطة الشارقة، مؤكدة أن ما حققته من نجاح يعكس الدعم الكبير للقيادة وتمكينها لكوادرها بشكل مستدام.

الشارقة
شرطة الشارقة
سيف الزري الشامسي
أصحاب الهمم
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