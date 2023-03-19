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الطقس المتوقع غداً

الطقس المتوقع غداً
19 مارس 2023 18:05

يتوقع المركز الوطني الأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. الرياح جنوبية غربية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **: ** والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 18:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

بحر عُمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 14:47 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

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المصدر: وام
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