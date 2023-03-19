الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشيخة فاطمة تستقبل أسماء الأسد

الشيخة فاطمة تستقبل أسماء الأسد
19 مارس 2023 17:55

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية اليوم، السيدة أسماء الأسد حرم فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية.

ورحبت سموها - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي ــ بزيارة السيدة أسماء الأسد إلى دولة الإمارات متمنية لها زيارة موفقة.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في بداية اللقاء عن خالص تعازيها ومواساتها إلى السيدة أسماء الأسد والشعب السوري الشقيق وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا مؤخراً، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة لسوريا وشعبها من كل سوء.  

وبحثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وحرم الرئيس السوري، فرص تنمية التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة والطفولة وتمكين المرأة لخدمة مجتمعها وبلدها.

وأشادت السيدة أسماء الأسد بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجالات دعم المرأة وتنمية قدراتها إضافة إلى الاهتمام بالطفولة وتعزيز دور الأسرة من خلال توفير مختلف الإمكانات الكفيلة بتماسكها واستقرارها، كما ثمنت الاهتمام الذي تبديه سموها بالقضايا الإنسانية والمبادرات النوعية التي ترعاها في هذا الشأن.

كما أشادت في هذا السياق بالدعم المهم الذي قدمته دولة الإمارات إلى سوريا خلال محنة الزلزال وإلى المتضررين خاصة استجابتها العاجلة بإرسال فرق الإنقاذ المختصة وتوفير العلاج لعدد من المصابين من خلال استضافتهم في مستشفيات الدولة.  

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للسيدة أسماء والوفد المرافق.  حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والقيادات النسائية والوفد المرافق لحرم الرئيس السوري.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: "أم الإمارات" نبع لا ينضب في دعم وتمكين الأم الإماراتية
موزة بنت مبارك آل نهيان: «أم الإمارات» جسدت رسالة خالدة لأمهات العالم
المصدر: وام
أسماء الأسد
الشيخة فاطمة
أم الإمارات
الإمارات
سوريا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
الرياضي
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
اليوم 15:00
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
عربي ودولي
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
اليوم 14:38
منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«تبليسي جراند سلام»
الرياضي
منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«تبليسي جراند سلام»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©