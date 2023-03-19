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محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
19 مارس 2023 15:39

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم وفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.  

ورحب سموه ــ في بداية جلسة المحادثات التي جرت في قصر الوطن ــ بالرئيس بشار الأسد والوفد المرافق في بلده الثاني دولة الإمارات ..مشيراً إلى أن الزيارة توافق الشهر ذاته للزيارة التي قام بها فخامته إلى الدولة خلال شهر مارس من العام الماضي.  

وأعرب سموه بهذه المناسبة عن خالص تعازيه إلى فخامته والشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا ..مؤكداً ثقته في قدرة سوريا وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة.

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