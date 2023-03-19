محمد بن زايد: أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة الذي وصل، اليوم إلى أبوظبي.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر:"أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.
ووصل فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة اليوم إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها حرمه السيدة أسماء الأسد ووفد رفيع.