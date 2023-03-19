محمد بن راشد يطلق "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، جرياً على العادة السنوية مع تباشير الشهر الفضيل..مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر:"الإخوة والأخوات .. جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل.. نطلق هذا العام بإذن الله مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك .
هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف .. صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله".
وأضاف سموه:"شخص من كل عشرة في العالم يعاني من الجوع .. وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي وخاصة في شهر الصيام إغاثة الملهوف.. وإطعام الجائع.
وأكد سموه أن الوقف خير دائم بإذن الله .. وقليل دائم خير من كثير منقطع.. وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ دولتنا من كل شر..