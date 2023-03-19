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رأس الخيمة تتزين لشهر رمضان المبارك

رأس الخيمة تتزين لشهر رمضان المبارك(أرشيفية)
19 مارس 2023 14:37

بدأت دائرة الخدمات العامة تزيين شوارع رأس الخيمة في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان من خلال تركيب الزينة بأشكال ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر الفرح والسرور في الإمارة.

ويصل عدد الإضاءات إلى 900 تشكيلة ضوئية مبتكرة كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة واتخذت أشكال هلال العيد والهالات الضوئية وتم تركيب الإضاءة على 60 موقعا من الشوارع الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة وتمت إضافة 9 مناطق جديدة لتركيب الزينة مثل خت وشوكة والمنيعي والرمس ومعيريض وشعم وشمل ووادي إصفني.

وقال المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة إن عملية تزيين مناطق رأس الخيمة استعدادا للشهر الفضيل لإضفاء أجواء روحانية ومشاهد جمالية وحضارية بمناطق الإمارة ونشر البهجة بين المواطنين والمقيمين بشهر رمضان المبارك ونحن بدورنا كدائرة خدمات عامة نسعى بأن تكون زينة هذا العام تلامس هذا الشغف الروحاني الذي هو أساس الشهر الكريم.

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