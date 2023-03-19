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إحياء مدفع الإفطار في عدد من مدن وإمارات الدولة

"الدفاع" تكشف عن إحياء مدفع الإفطار فى عدد من مدن وإمارات الدولة
19 مارس 2023 13:55

كشفت وزارة الدفاع ممثلةً في قيادة الوحدات المساندة عن إحياء تواجد مدفع الإفطار لشهر رمضان المبارك، حيث ستتواجد مدافع الإفطار في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة بالإضافة إلى إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين.

وأضافت انه خلال شهر رمضان سوف ينطلق مدفع الإفطار في عدد من إمارات الدولة إيذاناً ببدء شهر رمضان المبارك وإحياء لتقليد متوارث وحفاظًا على العادات والتقاليد والتمسك بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه حيث أصبح مدفع شهر رمضان تقليدًا اعتاد على مشاهدته أبناء الإمارات والمقيمين في الدولة خلال الشهر الكريم إيذاناً بانتهاء ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار مع أذان المغرب.

وسيتواجد المدفع في مدينة أبوظبي عند جامع الشيخ زايـد وقصر الحصن وحديقة أم الإمارات في منطقة المشرف، وفي مدينة الشهامة بمواقف الفورمولا، وفي مدينة العين سيكون في منطقة زاخر بالقرب من صالة الأفراح وقلعة الجاهلي، وأما في مدينة الظفرة فسيكون في حدائق أدنوك.

وأما في إمارة رأس الخيمة، فسيتواجد بكورنيش القواسم عند سارية العلم، وأخيراً إمارة أم القيوين في مسجد الشيخ زايد.

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المصدر: وام
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مدفع الإفطار
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