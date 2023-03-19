الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

استقبله رئيس الدولة.. الرئيس السوري يصل البلاد في زيارة رسمية

استقبله رئيس الدولة..الرئيس السوري يصل البلاد في زيارة رسمية
19 مارس 2023 13:51

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارة فخامته. وجرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن.. ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وكان في الاستقبال.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

فيما يرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم.. معالي الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومعالي منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية ومعالي الدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية وسعادة الدكتور غسان عباس القائم بأعمال سفارة سوريا لدى الدولة.

 

أخبار ذات صلة
أقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل رئيس رومانيا
نهيان بن مبارك: "أم الإمارات" نبع لا ينضب في دعم وتمكين الأم الإماراتية
المصدر: وام
بشار الأسد
رئيس الدولة
الإمارات
سوريا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
عربي ودولي
الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا
اليوم 14:38
منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«تبليسي جراند سلام»
الرياضي
منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«تبليسي جراند سلام»
اليوم 14:30
القيسي ودياني يحتفظان بلقب النسخة العربية لـ «محاربي الإمارات»
الرياضي
القيسي ودياني يحتفظان بلقب النسخة العربية لـ «محاربي الإمارات»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©