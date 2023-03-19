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تدشين أول "حارة فحص" على مستوى "الداخلية" ضمن وكالات السيارات بالشارقة

تدشين أول "حارة فحص" على مستوى "الداخلية" ضمن وكالات السيارات بالشارقة
19 مارس 2023 12:58

دشن  اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة اليوم مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات "حارة فحص" بالتعاون مع شركة العربية للسيارات "الرستماني" ليكون بذلك أول مركز على مستوى وزارة الداخلية لتقديم خدمة فحص المركبات يُقدَم عبر إحدى وكالات السيارات بالدولة ويأتي ذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة وزيادة عدد مراكز تقديم الخدمة لرفع مستوى رضا وسعادة المتعاملين.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على الاستدامة في عملية تقديم خدماتها الريادية والتطويرية للمتعاملين في إطار استراتيجيتها المنسجمة مع وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم من خلال التوسع الجغرافي لمراكزها على مختلف المناطق في الإمارة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما يعزز من جودة الحياة.

وأضاف اللواء الشامسي ‏أن افتتاح مركز الفحص الجديد يضاف إلى سلسلة مراكز خدمات الفحص الفني للمركبات المنتشرة بالإمارة ليصبح عددها (17) مركزاً مشيراً إلى أن الخدمة متاحة لعملاء العربية للسيارات وأفراد المجتمع الراغبين في التقديم على الخدمة مما يسهم في توفير ‏ الوقت والجهد عليهم الأمر الذي يؤكد الجهود التي تكرسها شرطة الشارقة لمتعامليها في مختلف مناطق الإمارة.

حضر التدشين العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة وصلاح يموت المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات والمقدم ماجد النعيمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة والمقدم سامح الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء والنقيب أحمد سيف الزري الشامسي مدير الفحص الفني الخفيف بشرطة الشارقة إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

 

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