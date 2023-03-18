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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
19 مارس 2023 01:35

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس في واحة الكرامة، فخامة كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة، حيث رافقه خلال الزيارة حرمه السيدة الأولى كارمن يوهانيس، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى رومانيا.
ولدى وصول فخامته إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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مرافق
تجول رئيس رومانيا في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، وفي ختام الجولة قام رئيس جمهورية رومانيا بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

الإمارات
رومانيا
خليفة بن طحنون
واحة الكرامة
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