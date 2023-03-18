مستشار رئيس أوزبكستان يزور «الشؤون الإسلامية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، معالي الدكتور مظفر كاملوف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له، وذلك بحضور مدير عام الهيئة والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية وعدد من المسؤولين.

ورحب الدكتور الكعبي بمعالي كاملوف مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد متانة العلاقات بين القيادتين والشعبين الصديقين والتي تشهد تطوراً وازدهاراً في ظل التواصل والتنسيق المستمر بين الدولتين في شتى المجالات.

وعرّف الكعبي الضيف على الهيئة ورسالتها ورؤيتها وخدماتها التي تقدمها للمجتمع محلياً وخارجياً عبر العديد من المنصات التواصلية المواكبة لروح العصر وبلغات شتى، حرصاً منها على ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة التي يؤكد عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتعزيزاً لمبادرات القيادة الرشيدة في إشاعة السلام وبث روح التعايش والتسامح بين الشعوب قاطبة.

من ناحيته، أعرب معالي كاملوف عن خالص شكره وتقديره على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيراً إلى قوة العلاقات بين الدولتين والشعبين، ومثمناً الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ، وحرصها على التكامل بين الشعوب منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في الشأن الديني، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث.