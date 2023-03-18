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خيرية الشارقة تشيد بدعم سلطان القاسمي للعمل الخيري

خيرية الشارقة تشيد بدعم سلطان القاسمي للعمل الخيري
19 مارس 2023 01:34

الشارقة (وام)

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 أشاد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعايته المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام، والتي كان لها كبير الأثر في النهوض بمسيرة العمل الخيري في الإمارة.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الاجتماع الدوري الذي عقد أمس الأول بمقر الجمعية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالعمل العام داخلياً وخارجياً.
واطلع المجتمعون على مشروع اتفاقية مطروحة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تستهدف تعزيز برامج دعم نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية وأسرهم، حيث تعتبر هذه البرامج خطوة أساسية في برامج تمكين المستحقين من الاعتماد على أنفسهم.
وعلى صعيد برامج المساعدات الخارجية، تم خلال الاجتماع الموافقة على إقامة عدد من المشاريع التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف الاستدامة وقيمة الأثر، والتي تقود إلى توفير بيئة ومناخ مناسبين لتمكين المستفيدين ليصبحوا أشخاصاً منتجين لمجتمعهم ومؤثرين في خطط تنمية بلدانهم، وتضم هذه المشاريع إنشاء بيوت وقرى خيرية في المناطق النائية بجمهورية بنجلاديش.
كما ناقش الاجتماع ملف المباني الاستثمارية والاطلاع على حجم الأراضي المنفذة وقيمة إيراداتها، مع بحث أفضل السبل للاستفادة من مساحات الأراضي الاستثمارية التي لم تدخل حيز عمليات الإنشاء.
وأكد أن المباني الاستثمارية تمثل رافداً قوياً لدعم وتمويل مشاريع الجمعية، خاصة في ظل سياسة التوسع التي تتبعها الجمعية لضمان توفير الحياة الكريمة للشريحة العظمى من المستحقين داخل الدولة وخارجها، إلى جانب بحث العمل على إقامة عدة فعاليات خيرية، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام.
حضر الاجتماع محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعيد غانم مطر السويدي وصالح محمد سعيد القابض الطنيجي، من أعضاء الجمعية.

الشارقة
خيرية الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
سلطان بن محمد القاسمي
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