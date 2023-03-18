الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تراحم الخيرية» تطلق «خيرك.. عطاؤك لغيرك»

«تراحم الخيرية» تطلق «خيرك.. عطاؤك لغيرك»
19 مارس 2023 01:34

دبي  (وام)

أخبار ذات صلة
«تراحم» تشارك في حملة «جسور الخير»
تعاون بين «صحة دبي» و«تراحم الخيرية»

 أطلقت مؤسسة تراحم الخيرية حملتها الرمضانية تحت شعار «خيرك.. عطاؤك لغيرك»، وتستهدف جمع 50 مليون درهم وتنفيذ 6 مشاريع خيرية وإنسانية رئيسية تخدم الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال خالد القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية: إن المؤسسة تولي الحملات الرمضانية اهتماماً بالغاً، لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويضاعف فيها الأجر والثواب، ويحرص فيها المحسنون والمحسنات على التبرع من نفيس أموالهم.
وأضاف: «أن المشاريع الإنسانية التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين وتتضمن مشروع المير الرمضاني».
ولفت إلى أن المؤسسة ستعمل على بث برنامج إذاعي بشكل يومي تحت مسمى «الناس للناس» على إذاعة دبي أف أم، كبرنامج يسلط الضوء على حالات إنسانية بحاجة للدعم والعون وتخصص كل حلقة لعرض حالات مختارة بعناية، بعد التأكد من وضعها ومصداقية احتياجها للمساعدة من قبل كادر العمل بالمؤسسة.

مؤسسة تراحم الخيرية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©