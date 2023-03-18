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«تنمية المجتمع بأبوظبي» تحتفي بـ 111 خريجاً

حمد الظاهري ومريم الرميثي وعبدالله العامري وعدد من المسؤولين عن القطاع الاجتماعي في أبوظبي (من المصدر)
19 مارس 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، حفلاً لخريجي الدفعة الأولى من برنامج «بناء القدرات لمهنيي الرعاية الاجتماعية»، والذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة والبالغ عددهم 111 خريجاً، في إطار الاحتفاء بهم بعد أن تمكنوا من اجتياز المتطلبات والاختبارات التي تم إعدادها بالتعاون مع الجامعة.
وأقيم الحفل في منارة السعديات، بحضور المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وممثلي عن جامعة من جامعة الإمارات وعددٍ من القيادات من القطاع الاجتماعي في أبوظبي.

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وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، بأن برنامج «بناء القدرات لمهنيي الرعاية الاجتماعية» يُعد من البرامج الاستراتيجية للدائرة والمعنية بتطوير قدرات وكفاءات المهنيين في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وتم التخطيط للبدء في البرنامج بعد الانتهاء من وضع معايير ترخيص المهنيين والبدء في مشروع الترخيص لمعرفة احتياجات مهنيي الرعاية الاجتماعية في القطاع الاجتماعي في مجال تنمية القدرات والمهارات.
وأضافت: تم إعداد برنامج بناء القدرات المتكامل بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات، من خلال 3 برامج دبلوم مهنية هي الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، ودبلوم الإرشاد الأسري والزواجي، والتي تتماشى مع فئات الرعاية الاجتماعية المعتمدة من الدائرة وهي: الاختصاصي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والمرشد الاجتماعي.

أبوظبي
دائرة تنمية المجتمع
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