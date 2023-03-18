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سفيرة أيرلندا لدى الدولة: علاقتنا عميقة مع الإمارات

سفيرة أيرلندا لدى الدولة
19 مارس 2023 01:34

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت أليسون ميلتون، سفيرة أيرلندا لدى الدولة، عمق العلاقات الأيرلندية الإماراتية في مجالات التجارة والسياحة والتعليم والتي تعود إلى عام 1974 عندما بدأت العلاقات الدبلوماسية لأول مرة. 
وقالت ميلتون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الأيرلندي الذي يصادف 17 مارس من كل عام، أن الروابط بين الشعبين الأيرلندي والإماراتي نمت بشكل قوي في السنوات الأخيرة، حيث يعيش أكثر من 10 آلاف مواطن أيرلندي في الإمارات العربية المتحدة، كما أن هناك تزايداً في عدد المواطنين الإماراتيين الذين يدرسون في أيرلندا. 
وأضافت: «تفخر أيرلندا بشكل خاص بالمساهمة التي تقدمها لقطاع التعليم في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل ما يقرب من 3000 من مدرسينا هنا في الوقت الحالي».
وفيما يخص العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أفادت ميلتون أنه في عام 2002، أنشأت «إنتربرايز أيرلندا» أول مكتب لها في دبي، وفي عام 2009، تم إنشاء أول سفارة أيرلندية في الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي. ومنذ ذلك الحين، استمرت قوة العلاقات الثنائية بين الحكومتين في التعمق وتوفير فرص رائعة لكلا البلدين. 
وقالت: فعاليات مثل «إكسبو 2020 » عززت علاقتنا بالإمارات حيث كان لأيرلندا حضور قوي، بالإضافة إلى العديد من الأحداث والشراكات المثمرة التي تقودها الوكالات الأيرلندية في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك سياحة أيرلندا و «بورد بيا» و«إنتربرايز أيرلندا» و«مؤسسة العلوم الأيرلندية».
وفي ما يتعلق بالتعليم، قالت ميلتون إن الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا تشتركان في فهم مماثل لأهمية الاستثمار في أطفالنا قادة عالم المستقبل.  

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مبادرات
قالت سفيرة أيرلندا لدى الدولة إنها استلهمت العديد من المبادرات والفعاليات والبرامج والأنشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع التسامح والتعاون بين مختلف الجنسيات التي تعيش هنا.
وفي يوم القديس باتريك، العيد الوطني لأيرلندا، أوضحت ميلتون أن هذا اليوم هو يوم خاص للشعب الأيرلندي وغير الأيرلندي في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالثقافة الثرية لأيرلندا. وبالنسبة للعديد من المغتربين، يعتبر عيد القديس باتريك فرصة لإعادة التواصل مع جذورهم وتعزيز الثقافة الأيرلندية في بلد إقامتهم. 
وأشارت إلى أنه أسبوع حافل بالنشاط في السفارة وللمجتمع الأيرلندي، حيث تزور الإمارات جوزيفا ماديجان، وزيرة الدولة الأيرلندية للتعليم الخاص والإدماج، وتنظم المجموعات الأيرلندية الكثير من الفعاليات المجتمعية في كل مدينة، من رأس الخيمة إلى العين. 
تمثل هذه الأحداث فرصة رائعة للمجتمع الأيرلندي المغترب في الإمارات العربية المتحدة للالتقاء معًا والاحتفال بهذا اليوم المهم للأيرلنديين.

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