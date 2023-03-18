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الإمارات

«عمومية الكيميائية» تناقش المبادرات المستقبلية

«عمومية الكيميائية» تناقش المبادرات المستقبلية
19 مارس 2023 01:34

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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استعرضت الجمعية العمومية العادية للجمعية الكيميائية الإماراتية، في اجتماعها أمس، في قاعة فندق الهيلتون بالنخيل برأس الخيمة، برئاسة الكيميائية موزة سيف الشامسي رئيسة الجمعية، وحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، إنجازات الدورة الماضية للجمعية متمثلة في استضافة الإمارات لاجتماع اتحاد الكيميائيين العرب الأربعين في إكسبو دبي، وزيارة الوفود المشاركة في الاجتماعات لأجنحة المعرض الدولي إكسبو، وفوز الإمارات برئاسة اتحاد الكيميائيين العرب برئاسة موزة الشامسي.
واطلعت الجمعية العمومية على منجزات الجمعية وفي مقدمتها المشاركة في مؤتمر الجمعية المغربية للكيمياء التحليلية «نانو المواد وعلوم الأغشية في مجال تحلية المياه المالحة ومياه الصرف»، والمشاركة في المؤتمر الكيميائي للجمعية الكيميائية الأردنية «آفاق الصناعات الكيميائية والدوائية في الأردن»، والمشاركة في المؤتمر الدولي لجمعية زمالة الكيمياء المصرية الأول بعنوان «الكيمياء ودورها في التنمية المستدامة»، والاحتفاء بالأسبوع العربي للكيمياء، بالإضافة إلى المشاركة والحضور في 25 ندوة ومحاضرة كيميائية بالتعاون مع اتحاد الكيميائيين العرب والاتحاد الخليجي للكيمياء. وتتضمن خطة الجمعية لدورة «عام الاستدامة 2023» حضور الاجتماع الـ41 لاتحاد الكيميائيين العرب من 3 إلى 5 مايو القادم في مصر، والاحتفاء بالأسبوع العربي للكيمياء، وتكريم الفائزين بمسابقة جائزة الدكتورة الراحلة مشكان العور، التي تنظمها الجمعية سنوياً لأفضل بحث علمي على مستوى الوطن العربي، والاحتفال بيوم العلم وباليوم الوطني ويوم الشهيد، والمشاركة في مبادرة يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي ويوم السعادة العالمي، وحضور محاضرات الموسم الثقافي لاتحاد الكيميائيين العرب، وتنظيم واستضافة الندوة التعاونية مع الجمعية العراقية للكيمياء الحيوية والسريرية، وزيارة مصنع جلفار للأدوية. وأشادت الجمعية العمومية العادية بمنجزات الدورة الماضية للجمعية، والتي رسخت رؤية الجمعية في الارتقاء بالكيمياء في الإمارات إلى العالمية وتحقيق رسالتها الطامحة إلى تطوير العمل الكيميائي في الإمارات، من خلال تقديم وتعزيز الأبحاث والدراسات الكيميائية، وإبراز جهود الكيميائيين في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، وتحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة.

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