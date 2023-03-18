شما بنت محمد بن خالد تطلق مسابقة «البيت المتميز بيئياً» في العين

العين (وام)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، حملة مسابقة «البيت المتميز بيئيا» في دورتها الثانية مستهدفة سكان مدينة العين.

تأتي الحملة التوعوية البيئية ضمن فعاليات برنامج شما محمد للتثقيف البيئي تحت شعار «أخضر أزرق دايم». وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن العمل على رفع الوعي البيئي لدى الإنسان يعتبر واحداً من أهم القيم التي يجب أن نعمل عليها جميعاً، وأن نكون حريصين على خلق حالة من التناغم في العلاقة ما بين الإنسان والبيئة المحيطة به.

وتم إطلاق المسابقة بنسختها الأولى عام 2019 بتنظيم من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وبالتعاون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات لتوعية 100 أسرة في منطقة منازف بالعين بكيفية المحافظة على المظهر العام للمنطقة من المشوهات والسلوكيات الخاطئة من خلال الرمي العشوائي، والالتزام بالمعايير المحددة من قبل المركز والفرز من المصدر لأربعة أنواع من النفايات «البلاستيك والكرتون والأوراق، والزجاج، والمعادن»، واختيار أفضل منزل مثالي وتكريمه، بهدف تشجيع المواطنين وتوعيتهم بعملية الفرز الصحيح.

وتم استحداث فئة جديدة في النسخة الثانية في عام 2023 وهي اختيار أفضل منزل يقوم بترشيد استهلاك الماء والكهرباء وتكريمه بالتعاون مع شركة العين للتوزيع.. وقد بدأت الحملة التوعوية في شهر مارس 2023 مع سكان منطقة فلج هزاع على أن تتوالى الحملات الأخرى بواقع مرة شهرياً لاستهداف كافة المناطق المحددة في العين وبواقع 1200 منزل في مدينة العين حتى شهر أغسطس 2023 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من كل من وزارة التغيير المناخي والبيئة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات وشركة العين للتوزيع.

ورشة

حضرت الفرق التطوعية ورشة استباقية للحملة قدمها ممثلو الشركاء الاستراتيجيون لبرنامج شما محمد للتثقيف البيئي من شركة أبوظبي لإدارة النفايات وشركة العين، تعرفوا من خلالها على برنامج تنفيذ الحملة والإرشادات التي ستقدم لأصحاب المنازل قبل بدء الحملة، وتم وضع خطة الحملة التوعوية البيئية بمنطقة فلج هزاع، والتي تم تنفيذها فعلياً حيث قامت الفرق المتواجدة بتوزيع أكياس النفايات ذات الأربعة ألوان مع بروشورات التعريف بالحملة وبمسابقة البيت المتميز بيئيا لكافة منازل المنطقة.

وتأتي المبادرة تأكيداً على التزام الجهات المشاركة بحماية البيئة، وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية.

وسيتم تكريم جميع المنازل الفائزة خلال كافة الحملات بحفل تكريم يقام برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في شهر سبتمبر 2023.