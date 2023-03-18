طلبة الثاني عشر يستأنفون امتحانات نهاية الفصل الثاني غداً

دينا جوني (دبي)

يستأنف يوم غد الاثنين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023، والتي كانت قد انطلقت على مراحل في السابع من مارس الجاري.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر اختبار مادة الرياضيات في 20 مارس، واللغة الإنجليزية في 21 مارس، والفيزياء في 22 مارس، واللغة العربية في 23 مارس، وأخيراً الكيمياء أو الأحياء يوم الجمعة المقبل في 24 مارس.

أما طلبة الثاني عشر في المسار التطبيقي فيؤدون يوم الاثنين 20 مارس مادة الرياضيات التطبيقية، وفي 21 مارس اللغة الإنجليزية، وفي 22 مارس العلوم التطبيقية، وفي 23 مارس اللغة العربية.

وتطبق امتحانات إلكترونية وورقية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات والفيزياء، والعلوم.

ويقدّم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التعليم الخاص والتسامح جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم الحكومي، ما عدا مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والامتحان الكتابي لمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية طبّقت في مدارسهم بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية. فيما يقدم طلبة الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع الامتحانات في مدارسهم.

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم إلى أن المدرسة الحكومية المعتمدة في استضافة امتحانات طلبة المدارس الحكومية، سواء كانت حلقة ثانية أو ثالثة، هي الوحيدة المسؤولة عن إدارة امتحان المدرسة الخاصة من ناحية تسلم أوراق الامتحان صباحاً من مراكز التسليم والملاحظة، وإتمام الأمور الإدارية، وختم الأوراق.

أما في حال توزيع طلاب الثاني عشر من مدرسة خاصة بين مدرستين حكوميتين متجاورتين، لتخفيف الأعباء عن المدرسة الأساسية المعتمدة، فإن الأخيرة تظل المعنية أمام اللجنة المركزية للامتحانات بتسلم الأسئلة الورقية صباحاً، وتسليم أوراق الإجابة مع أوراق الأسئلة الفائضة ظهراً لمركز تقدير الدرجات وليس المدرسة المشاركة. كما على المدرسة المعتمدة وضع آلية لتسليم الجزء الورقي من الامتحانات للمدرسة المساندة وتسلمه بعد انتهاء الامتحان وختم جميع الأوراق حسب المسارات وتسليمها للجنة التسلم الخارجي، مشيرة أن تلك اللجنة لن تتسلم أي أوراق من أي مدرسة حكومية من خارج الكشف الذي يضم جميع المدارس المعتمدة من «تعليم».