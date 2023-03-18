الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طلبة الثاني عشر يستأنفون امتحانات نهاية الفصل الثاني غداً

طلبة الثاني عشر يستأنفون امتحانات نهاية الفصل الثاني غداً
19 مارس 2023 01:34

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

يستأنف يوم غد الاثنين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023، والتي كانت قد انطلقت على مراحل في السابع من مارس الجاري. 
ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر اختبار مادة الرياضيات في 20 مارس، واللغة الإنجليزية في 21 مارس، والفيزياء في 22 مارس، واللغة العربية في 23 مارس، وأخيراً الكيمياء أو الأحياء يوم الجمعة المقبل في 24 مارس. 
أما طلبة الثاني عشر في المسار التطبيقي فيؤدون يوم الاثنين 20 مارس مادة الرياضيات التطبيقية، وفي 21 مارس اللغة الإنجليزية، وفي 22 مارس العلوم التطبيقية، وفي 23 مارس اللغة العربية.
وتطبق امتحانات إلكترونية وورقية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات والفيزياء، والعلوم. 
ويقدّم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التعليم الخاص والتسامح جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم الحكومي، ما عدا مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والامتحان الكتابي لمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية طبّقت في مدارسهم بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية. فيما يقدم طلبة الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع الامتحانات في مدارسهم. 
ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم إلى أن المدرسة الحكومية المعتمدة في استضافة امتحانات طلبة المدارس الحكومية، سواء كانت حلقة ثانية أو ثالثة، هي الوحيدة المسؤولة عن إدارة امتحان المدرسة الخاصة من ناحية تسلم أوراق الامتحان صباحاً من مراكز التسليم والملاحظة، وإتمام الأمور الإدارية، وختم الأوراق. 
أما في حال توزيع طلاب الثاني عشر من مدرسة خاصة بين مدرستين حكوميتين متجاورتين، لتخفيف الأعباء عن المدرسة الأساسية المعتمدة، فإن الأخيرة تظل المعنية أمام اللجنة المركزية للامتحانات بتسلم الأسئلة الورقية صباحاً، وتسليم أوراق الإجابة مع أوراق الأسئلة الفائضة ظهراً لمركز تقدير الدرجات وليس المدرسة المشاركة. كما على المدرسة المعتمدة وضع آلية لتسليم الجزء الورقي من الامتحانات للمدرسة المساندة وتسلمه بعد انتهاء الامتحان وختم جميع الأوراق حسب المسارات وتسليمها للجنة التسلم الخارجي، مشيرة أن تلك اللجنة لن تتسلم أي أوراق من أي مدرسة حكومية من خارج الكشف الذي يضم جميع المدارس المعتمدة من «تعليم».

طلبة الثاني عشر
الإمارات
المدارس الحكومية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©