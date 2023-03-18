«الموارد البشرية» في دبي تطلق «العمل من المكتبة»

دبي (الاتحاد)

تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم، إذ تسعى الدائرة باستمرار لتطوير بيئة العمل وتحسينها والتركيز على الارتقاء بالمبادرات التي من شأنها تعزيز الإيجابية والتحفيز والإلهام، لضمان استمرارية رضا الموظفين ورفع مستوى سعادتهم.

وقالت الدائرة: إن إطلاق مبادرة العمل من المكتبة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ودبي الرقمية، يهدف لإتاحة الفرصة لموظفي حكومة دبي تأدية واجباتهم الوظيفية من المكتبات العامة في دبي، وتوفير مرونة أكبر للجهات الحكومية والموظفين، ورفع مؤشرات السعادة للموظفين وتعزيز الإنتاجية لديهم، بالإضافة لتشجيع الموظفين على زيارة المكتبات العامة والتعرف على مقتنياتها والاستفادة من أوعية المعرفة التي توفرها، والتي تعد زاداً فكرياً مهماً لإثراء المعرفة الشخصية.

ونسقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع الجهات الحكومية بدبي، ووجهت إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية لتشجيع موظفيها على تأدية مهامهم الوظيفية من مكتبات دبي العامة، وذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها وحسب طبيعة عمل كل دائرة.

كما نسقت الدائرة مع دبي الرقمية لتسهيل عملية تسجيل الحضور والانصراف للموظفين الذين يقومون بالعمل عن بعد من مكتبات دبي العامة، وأتاحت لهم إمكانية إثبات حضورهم وانصرافهم إلكترونياً، دون الحاجة للحضور إلى مقر العمل، في اليوم الذي يرغب فيه الموظف تأدية عمله من أي فرع من فروع مكتبات دبي العامة المنتشرة في مختلف مناطق دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة تؤمن بأهمية تمكين موظفي حكومة دبي، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتهيئة الظروف لهم لانتهاج منهج عمل مرن، يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بثقة واقتدار وكفاءة.

وقال: إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تتطلع من خلال مبادرة العمل من المكتبة لإتاحة الفرصة لموظفي حكومة دبي لتأدية مهامهم الوظيفية من أماكن مناسبة للعمل تكون أقرب لمقر سكنهم، بهدف التغيير في بيئات العمل، الأمر الذي يساعد على رفع إنتاجية الموظفين وتحفيزهم للمزيد من العطاء في العمل.

وأشار عبدالله الفلاسي إلى أن مبادرة العمل من المكتبة، تأتي كذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تبني فكر إدارة التحول في منهجيات العمل ومسيرة تطويره ليكون متاحاً من أي مكان، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة والجاهزة للمستقبل، لأن القيادة الرشيدة، حرصت على تبني الحلول التقنية وتسريع التحول الرقمي، والانتقال إلى نموذج الحكومة الذكية، والحكومة الاستباقية التي تستشرف التحديات والتغيرات لتوفير أفضل مقومات جودة الحياة.

وأوضح أن العمل عن بُعد، يعد من أساليب العمل الأساسية لتوفير كافة الخيارات التي تهدف إلى تجسيد توجهات دولة الإمارات في الحفاظ على استدامة البيئة والتنمية، وتعزيز المرونة واستمرارية العمل في جميع الظروف وزيادة الإنتاجية، فالعمل عن بعد يدعم جهود التحول الرقمي الشامل الذي يتيح المجال لاستكشاف عوالم من الفرص الواعدة.

