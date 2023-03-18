«المعرفة والابتكار» يناقش آلية «التعامل مع التحديات»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية ومجلس الابتكار في شرطة دبي، جلسة عصف ذهني ناقشت استخدام آلية جديدة في تحفيز الأفكار للتعامل مع التحديات وتحديد نوع المشاكل، والبحث عن الحلول المُبتكرة وذلك عبر استخدام تقنية «الألعاب».

وأكد الرائد خالد المزروعي رئيس قسم مختبرات الابتكار، أن جلسة العصف الذهني تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على مناقشة أفضل الأساليب والطرق في العمل على تحديد التحديات ونوعها والبحث عن حلول تساهم في خلق فرص جديدة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص دائماً على البحث عن أساليب مُبتكرة لتحفيز الأفكار التي تدعم الحلول المُستدامة وتحقق التطلعات المستقبلية.

ومن جانبه، قدم أحمد رفيع استشاري أعمال في شركة «بي إن سايتس»، شرحاً حول أسلوب العصف الذهني الجديد في الجلسة، والذي اعتمد على «الألعاب» في تطوير الأفكار من خلال تحليل التحديات والفرص المتاحة، وكيفية تطوير السيناريوهات لإيجاد الحلول، اعتماداً على ثلاثة أساليب تتمثل في تأليف «قصة» حول التحدي وبناء خيارات الحلول لحلها، وتطوير الأفكار، ووضع نموذج أولي لحل المشكلة لتطبيقها لاحقاً على أرض الواقع.

جلسات

أكدت وداد الحمادي، نائب رئيس قسم مختبرات الابتكار، أن هذا النوع من جلسات العصف الذهني يهدف إلى تحفيز الأفكار والتعرف على الآليات الحديثة في استنباط الأفكار للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي، واستشراف المستقبل وتحقيق الاستباقية في مجال تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد المجتمع.