الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التسوق بأمان»  للعاملين في الشركات السياحية

خلال الورشة (من المصدر)
19 مارس 2023 01:34

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في عبدالله المحيربي
بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي لإعادة التدوير

 نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة الرفاعة، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، محاضرة توعوية، تحت عنوان «التسوق بأمان» للعاملين في الشركات السياحية، بحضور العميد خلفان عبيد الجلاف المهيري مدير إدارة الشرطة السياحية، والعقيد جمعه المهيري نائب مدير مركز شرطة الرفاعة والمقدم موسى مبارك موسى رئيس قسم إسعاد السياح.
وتناولت المحاضرة التي تم تنفيذها في مركز شرطة الرفاعة، طرق التواصل مع الجهات الحكومية من قبل السياح والعاملين بالنشاط السياحي، وحسن التعامل مع السياح، وأهمية الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للسياح.
وشاركت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالمحاضرة من خلال إدارة الشرطة السياحية، ومركز شرطة الرفاعة من خلال شعبة المناوبة العامة، فيما شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة من خلال إدارة التجارة العادلة والمناسبة.

شرطة دبي
المباحث الجنائية
الشرطة السياحية
دبي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©