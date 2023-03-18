دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة الرفاعة، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، محاضرة توعوية، تحت عنوان «التسوق بأمان» للعاملين في الشركات السياحية، بحضور العميد خلفان عبيد الجلاف المهيري مدير إدارة الشرطة السياحية، والعقيد جمعه المهيري نائب مدير مركز شرطة الرفاعة والمقدم موسى مبارك موسى رئيس قسم إسعاد السياح.

وتناولت المحاضرة التي تم تنفيذها في مركز شرطة الرفاعة، طرق التواصل مع الجهات الحكومية من قبل السياح والعاملين بالنشاط السياحي، وحسن التعامل مع السياح، وأهمية الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للسياح.

وشاركت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالمحاضرة من خلال إدارة الشرطة السياحية، ومركز شرطة الرفاعة من خلال شعبة المناوبة العامة، فيما شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة من خلال إدارة التجارة العادلة والمناسبة.