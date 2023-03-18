مواهب إماراتية على خطى العالمية (2)

سعد عبد الراضي (الاتحاد)

12 موهبة إماراتية أخرى صاعدة نسلط الضوء عليها، ضمن هذا الملف، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، لأن تميز أطفالنا علامات مبشرة على طريق المستقبل، والأجيال الصاعدة من براعم الوطن في كل إمارات الدولة تسجل في كل يوم إنجازات وإبداعات تترجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في بناء الإنسان.

غاية الأحبابي.. أصغر سفيرة لليونيسيف

غاية سعد الأحبابي، طفلة إماراتية، 11 سنة، تم اعتمادها في يوم الطفل الإماراتي هذا العام كسفير اليونيسيف لليافعين إلى «cop 28». وهي ملقبة بالفتاة الخضراء نسبة لاهتمامها بالبيئة. وتؤكد أنه قد تم اعتمادها كسفير بيئي من قبل هيئة البيئة بأبوظبي. كما تعد أصغر خريجة من برنامج القائد الطموح التابع لمركز محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد القادة. وأصغر رسامة من إدارة معرض الصيد والفروسية، وأصغر مؤثرة إيجابية بتوجه هادف على مواقع التواصل الاجتماعي. وحصلت على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء الأكاديمي المتميز. والمركز الأول في جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للطالب المتميز. وجائزة البيئة للطفل من وزارة البيئة والتغير المناخي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. والمركز الأول في موهبة الرسم على مستوى الدولة من سفارة هولندا في دولة الإمارات. والمركز الأول في جائزة دافنشي الصغير على مستوى الوطن العربي. وجائزة المواهب على مستوى الوطن العربي. وجائزة الإبداع الرقمي على المستوى العربي. والمركز الأول في مسابقة «شكراً معلمي» من وزارة التربية والتعليم. والثاني في جائزة التسامح من وزارة التسامح والتعايش. وكذلك المركز الثالث في جائزة علي بن حرمل التربوية في الإلقاء. وعضو في مجلس الطفل التابع لمؤسسة التنمية الأسرية. ومؤسس وقائد في ملتقى مدينة الطفل الذكية وعضو في فريق الوطن التطوعي للناشئين. وعضو في جمعية المخترعين.

عائشة الخيال.. جوائز محلية ودولية

عائشة حميد الخيال، من طلبة الصف السادس، قارئة نهمة وهي أحد أعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة ومذيعة صغيرة في تلفزيون الشارقة وحاصلة على عدة جوائز محلية ودولية من بينها: جائزة الشارقة للتميز التربوي وجائزة الكاتب الصغير التابعة لـ«الصحة ووقاية المجتمع» وجائزة لطيفة لإبداعات الطفولة، ومن مواهبها كذلك الحساب الذهني وكتابة القصص. كما أنها بعد أن حصلت عل دورات في الحساب الذهني لحبها للرياضيات، حازت المركز السادس عالمياً في مسابقة «سمارت برين»، كما تم نشر أول قصة لها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، وفازت قصتها: قشة فزاعة في مسابقة أصوات المستقبل التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب وهي عضوة في فريق «مبدعي الإمارات» و«شكراً لعطائك التطوعي» وغيرهما.

محمد النقبي.. فوز بـ100 مسابقة

محمد عبدالله النقبي، طالب موهوب فاز بأكثر من 100 مسابقة محلياً ودولياً، من بينها جائزتا الشارقة للتميز التربوي وحمدان بن راشد آل مكتوم ثلاث مرات، كما حاز جائزة القائد المؤسس وجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال (ثلاث دورات).

وعضو في شورى أطفال الشارقة سابقاً، وحالياً عضو في شباب الشارقة وعضو في مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وحاصل على لقب فرسان الفجيرة ودرع الإبداع، وعضو في فريق «ملهمون» التابع لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

مريم النقبي.. بطلة «سمارت برين»

مريم عبدالله النقبي، موهبة إماراتية في الصف السادس، موهوبة في الحساب الذهني، ومن مهاراتها: الترتيل، والإلقاء، والقراءة، والبرمجة، والابتكار، وقد حققت الفوز في العديد من الجوائز والمسابقات محلياً ودولياً من بينها: جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز وجائزة الشارقة للتميز التربوي/ فئة الطالب المتميز، وهي عضو في شورى أطفال الشارقة وعضو في مفوضية مرشدات الشارقة ومجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وحاصلة على لقب فرسان الفجيرة ودرع الإبداع. كما أنها عضو في فريق «ملهمون» التابع لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، والعديد من العضويات الأخرى.

مريم فازت دولياً بالمركز الأول مرتين في مسابقة «سمارت برين» لبرنامج الحساب الذهني والمركز الثاني في المسابقة نفسها، والميدالية الذهبية في المسابقة الوطنية للحساب الذهني، وجائزة النجم الصاعد على مستوى العالم في مسابقة الروبوت. كما أتمت المستويات الثلاثة في برنامج مبرمج القرن ضمن فئة تطوير التطبيقات، وحازت المركز الرابع في جائزة الإبداع الرقمي، والمركز الثاني في مسابقة بصمة مبتكر. والمركز الأول فئة تصميم لعبة رقمية تخدم البيئة.

هداية سالم.. موهبة وتميز

هداية صالح سعيد سالم، عمرها 11 سنة، موهوبة في الرسم وكتابة القصص والإلقاء والشعر وتحب اللغة العربية والرياضيات، عضوة في شورى أطفال برلمان الشارقة، كما أنها تحب الابتكار والفضاء، حيث شاركت في مسابقات VIXIQ وفي معرض الابتكار بمركز الشارقة للعلوم والابتكار ومخيم الفضاء بمؤسسة محمد بن راشد للفضاء، ورصد خسوف الشمس بأكاديمية الشارقة للفضاء، كما أسهمت كمذيعة صغيرة في تقديم فقرات ببرامج تلفزيونية وإذاعية مباشرة.

هداية قدمت الكثير من العروض المسرحية أمام الجمهور، ومن أبرز مشاركاتها المسرحية: مهرجان الشارقة للتراث، ومهرجان العائلة التابع للشارقة لإدارة الأصول عرض مسرح الزاهية، وفازت بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة الكتابة الإبداعية برعاية مركز العين للموهبة والتميز، وحازت المركز الأول في تحدي أبطال البيئة والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة الابتكار من أجل البيئة بمؤتمر الاتجاهات الحديثة. كما فازت بالمركز الرابع على مستوى الخليج في مسابقة الحساب الذهني، وقدمت جلسة تدريبية عن الابتكار بملتقى نباريس العلم بمملكة البحرين بالتعاون مع مركز العين للموهبة والتميز. كما قدمت جلسة تدريبية عن التكنولوجيا، وهي عضو في مختبر الابتكار الرقمي وعضو في مكتبة أجيال المستقبل التابعة لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وهداية عضو في مركز شين للتدريب ومركز الطفل بالشارقة ومركز سجايا الشارقة، كما أنها متطوعة أسهمت بمبادرات مجتمعية عديدة وحاصلة على العديد من الشهادات والميداليات في مجال التطوع وتعمل حالياً على إصدار أول قصة لها.

نیلا الأحبابي.. مبدعة متعددة المواهب

نيلا سعد الأحبابي، طالبة في الصف الرابع، قيادية الشخصية، مبدعة، متعددة المواهب، تم اختيارها كطالبة موهوبة في الفنون من ضمن برنامج «موهبتي»، حازت المركز الثاني في مسابقة التسامح من قبل وزارة التسامح والتعايش. والمركز الأول في مسابقة الابتكار من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمركز الرابع (مكرر) في مسابقة معرض العباقرة على مستوى الوطن العربي من جمهورية مصر العربية. كما أنها حاصلة على لقب سفير الابتكار من معهد «بوزيتيف مايند» للتدريب والتطوير. والمركز الأول في مسابقة الطبخ من قبل جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل. ونيلا عضوة في فريق الوطن التطوعي وجمعية أصدقاء البيئة، ومكتبة زايد التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

حمد الأحبابي.. بطل «معرض العباقرة»

حمد سعد الأحبابي، طفل موهوب حاز المركز الأول في مسابقة «ابتكاراتنا الرقمية» من رابطة فخر الوطن التطوعية، والمركز الأول في جائزة «أجيال الخمسين». وهو طالب في الصف الثاني، متعدد المواهب، قيادي الشخصية، برز إبداعه وتفوقه العلمي بين أقرانه منذ سن صغيرة جداً. وهو موهوب في الرياضيات والمسرح والبرمجة.

حاز المركز الثالث (مكرر) في مسابقة «معرض العباقرة» على مستوى الوطن العربي من جمهورية مصر العربية. والمركز الأول في مسابقة الابتكار التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. والمركز الأول في مسابقة الإلقاء المتميز على مستوى مدينة العين من المدرسة الإماراتية.

والمركز الرابع في مسابقة «قرآني جنتي». وعضو في فريق الوطن التطوعي. عضو في جمعية أصدقاء البيئة. عضو في جمعية محمد بن خالد آل نهيان، مكتبة أجيال المستقبل. عضو في فريق «عونك يا وطن» التطوعي.

سعود الكعبي.. نجم تحدي القراءة

سعود أحمد الكعبي، عمره 11 سنة، عاشق للشطرنج وصديق للقلم والكلمات وسفير التنمية المستدامة، صدرت له عدة قصص، الأولى تمت ترجمتها باللغة الإنجليزية وجارٍ ترجمتها بعدة لغات، وهي قصة «سعود ولعبة الشطرنج» التي حاز بها المركز الأول في مسابقة أصوات أجيال المستقبل، وقصص أسرار لعبة الشطرنج والأخطبوط طبطب واللغة الهاربة، وتم اختياره كصوت من أصوات أجيال المستقبل لحقوق الطفل. والآن ستتم ترجمة القصة لعدة لغات ليتم نشرها على مستوى العالم، وقد ركز فيها على أهداف التنمية المستدامة، وعدم التنمر على الآخرين، كما فاز بمسابقة كتابة قصة عن خيال الطفل الحالم بالذهاب إلى المريخ، التي نفذتها جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل.

يقول سعود: أنا أعشق القراءة ولذا شاركت في تحدي القراءة العربي لمدة أربع سنوات متوالية وما زلت مستمراً، وفزت بجائزة الشارقة للتميز التربوي وجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز. كما فزت بالمركز الأول في مسابقة التعليق الرياضي كأصغر معلق رياضي من فئة الواعدين في برنامج «صيفنا سعادة»، وحصلت على لقب مدرب معتمد وقدمت العديد من الدورات في تطوير الذات كدورة «وقتك ثمين»، ودورات تقنية مثل دورة تعليم برنامج «الكانفا»، وفي الشطرنج فزت في بطولة العين للشطرنج لمرتين متتاليتين.

حمدان المرزوقي: أعشق المركز الأول

حمدان محمد المرزوقي، طالب في الصف الثامن بدبي، يحب القراءة ولديه ميول إبداعية في جوانب عديدة حقق فيها العديد من الجوائز منها: جائزة حمدان بن راشد فئة الطالب المتميز 2023 وسنة 2021 وسنة 2018، وجائزة الشارقة للتميز التربوي سنة 2019، وجائزة القائد المؤسس سنة 2020.

يقول حمدان: ثقتي في نفسي كبيرة وثقتي بقدراتي أكبر، فأنا ولد زايد وأعشق المركز الأول، وأهم العوامل التي ساعدتني على تحقيقه والدتي.. لأنها قدوتي في مسيرة تميزي فتعلمت منها حب المثابرة والاجتهاد، والسعي نحو الجد والاجتهاد.

سلطان الشامسي.. إنجازات حافلة

شاعر صغير موهوب، عمره 9 أعوام، حاصل على لقب «شاعر السلام»، متميز أكاديمياً، متحدث وطليق اللسان، محب لوطنه و«سفير أمان» في شرطة دبي. أصدر قصته الأولى في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022.

‏لسلطان إنجازات حافلة في ميادين مختلفة:. حاصل على المركز الأول في مسابقة ترتيل القرآن الكريم على مستوى مدرسة العين الأميركية الخاصة، حاصل على عضوية مبادر من مركز العين لرعاية الموهبة والتميز. كما حصل على المركز الثاني في مسابقة جمعية المخترعيين الإماراتية.

وله ابتكاران (النظارة الذكية وجهاز لبرمجة فيتامين D3).

وحاصل على جائزة الإبداع الرقمي وقد شارك في مسابقة تحدي المبتكرين الصغار 2022 في دورتها الخامسة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في Expo 2020 ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وهو عضو في جمعيات متنوعة منها: جمعية المخترعين الإماراتية، وجمعية أصدقاء البيئة، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، كما أنه عضو في «براعم السلام».

سالم الكعبي.. قاص ومخترع

سالم أحمد الكعبي، مبرمج إماراتي صاعد، عمره 13 سنة، عاشق للذكاء الاصطناعي، وكاتب وقارئ متعدد الهوايات، ومصور باستخدام «الدرون»، كما أنه حاصل على جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز وجائزة سلطان لطاقات الشباب. وتم اختياره من الأوائل المتميزين في برنامج المبرمج الإماراتي برنامج الذكاء الاصطناعي 2021 التابع ل«صندوق الوطن». وفاز بالصوت الأكثر أصالة في مسابقة أصوات أجيال المستقبل على مستوى الشرق الأوسط عن قصته: «صندوق جدي الغامض». كما تم اختيار قصته المخترع سالم وروبوسا، لتكون ضمن كتاب الخمسين الذي يحمل عنوان «حرر خيالك.. الإمارات في عيونك».. الذي أصدرته مبادرة «أقدر» للكتابة. وصدرت له قصة بعنوان «التمساح زعزوع وخطة الدموع». حاز المركز الرابع على مستوى المنطقة الشرقية بالشارقة في تحدي القراءة العربي 2018-2019، والخامس على مستوى الدولة في مسابقة القراءة المتقنة التابعة لجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل. كما حاز المركز الأول في مسابقة التصوير كأفضل صورة لمدينة كلباء، وتم تكريمه في جامعة الشارقة من قبل مجلس أولياء الأمور، بالإضافة إلى حصوله على لقب مدرب معتمد، وتقديمه العديد من الدورات في تطوير الذات مثل: كن نجماً ساطعاً، ودورة تعليم برنامج «الكانفا».

زايد الكلباني.. الكاتب الصاعد

زايد الكلباني، طفل صغير عمره 9 سنوات، كان ضمن أصغر الكتاب الذين وقعوا كتبهم بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2022. فاز في مسابقة «موهبتي» التابعة لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في فنون الأداء والدراما. كما فاز في العديد من مسابقات القراءة على مستوى النطاق في العين. حاصل على مراكز أولى ومتقدمة، كاتب قصص قصيرة، شغوف ومحب للقراءة في جميع المجالات. شارك في مسابقة القارئ المبدع، وتأهل في مسابقة الأوقاف للقرآن الكريم في جزء، وتأهل في مسابقة تحدي القراءة العربي إلى التصفيات الثالثة على مستوى الدولة، ومشارك في مسابقة «المبتكرون الصغار» في إكسبو. يحب تعلم وممارسة الفنون وصناعة الفخار وفن صب الأكريليك. يجيد فن الإلقاء والتحدث أمام الجمهور، ويحب تلخيص القصص بأسلوب مشوق. تعلم لغات إضافية كالإنجليزية والصينية واليابانية، ومتطوع في تقديم ورش قرائية ودروس تعليمية، ومبتكر صناعة مكتبة من الأوراق الشفافة. قام بتحويل الألعاب التي تعمل بالبطاريات إلى الشحن بالطاقة الشمسية ويدرس البرمجة وعالم الإلكترونات، ويطمح في المستقبل أن يصبح مبرمجاً ومهندساً ويقوم بصناعة بيوت مبتكرة وصديقة للبيئة. كتب قصصاً عديدة.

مواهب إماراتية.. على خُطى العالمية (1)