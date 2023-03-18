«الوطني للأرصاد»: أمطار محتملة حتى الثلاثاء

إبراهيم سليم (أبوظبي) شهدت الدولة امتداد منخفض جوي من الشرق وامتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.. وطقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وغائم ليلاً وصباح اليوم على بعض المناطق الغربية، ورطب ليلاً وصباح اليوم على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح نشطة إلى معتدلة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتخف سرعتها مع المساء، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الصادرة اليوم، أن يكون الطقس اليوم وخلال الأيام الأربعة القادمة، غائماً جزئياً يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والداخلية مع احتمال سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. كما يتوقع أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال سقوط أمطار، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 15إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. فيما يتوقع أن يكون طقس الثلاثاء 21 مارس، غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الشرقية والشمالية تتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س مع السحب، والبحر متوسط الموج يضطرب ظهراً في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان. ويكون طقس الأربعاء مغبراً وغائماً جزئياً نهاراً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/ س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.