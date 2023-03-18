اختتام «الواحة الزراعية» في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة
«الواحة الزراعية» في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة
18 مارس 2023 18:55
أبوظبي (الاتحاد) تختتم الواحة الزراعية التي تقيمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة فعالياتها مع انتهاء فعاليات المهرجان غداً السبت «18 مارس» وشهدت الواحة الزراعية منذ بداية المهرجان إقبالاً لافتاً من الجمهور، وبلغ عدد زوار الواحة نحو 50 ألف زائر من مختلف الأعمار والفئات، خاصة أصحاب المزارع والعزب بالإضافة إلى العائلات. وتعتبر زيارة الواحة الزراعية في مهرجان الشيخ زايد رحلة معرفية تثقيفية في مجالات الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والحيوي، حيث توفرت فيها فرصة الاستمتاع لجميع أفراد العائلة، وأتاح ركن الأطفال للأسر ترك أطفالهم للاستمتاع بهواية الرسم والتعرف على أهمية الزراعة، بينما توفرت فرصة لبناء المعرفة للمهتمين بالاطلاع على تقنيات الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى فرصة شراء المنتجات الزراعية المحلية من سوق المزارعين، كما تفاعل جمهور المهرجان مع المسابقات المقامة على مسرح الواحة الزراعية. وقد صممت الواحة الزراعية لتحكي قصة الزراعة والحضارة وقهر الصحراء في إمارة أبوظبي وتعبر من الماضي لتستشرف المستقبل الممكن بالتكنولوجيا الحديثة والابتكار، بهدف تعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية وتجسيد تطلعاتنا نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائي. وتعكس مكونات الواحة الزراعية ملامح التطور الذي حققته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة، حيث تضمنت الواحة سوقاً للمزارعين تمثل نافذة تسويقية مهمة تساعد المزارعين على تسويق منتجات مزارعهم، وإبراز جودتها لزوار المهرجان، كما تتضمن معرضاً لتقنيات الزراعة الحديثة والابتكار لإبراز الممارسات الزراعية الجيدة ونقل الخبرة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، كما حرصت الهيئة على تخصيص ركن الأطفال لممارسة هواية الرسم ومسرح يتيح إقامة المسابقات والمحاضرات وندوات التوعية للترويج للممارسات الزراعية الجيدة. وحرصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أيضا على تخصيص منطقة للترويج للممارسات الصحيحة في تربية النحل وإنتاج العسل لتعريف زوار المهرجان حول سلالة نحل العسل الإماراتية المتميزة، وأهمية تربية النحل، وطرق تمييز جودة العسل المحلى، إضافة إلى التعرف على طرق الغش في العسل، وتستهدف الهيئة دعم استدامة تربية النحل وإنتاج العسل في إمارة أبوظبي وتثقيف الجمهور حول الممارسات الجيدة والضارة في استهلاك العسل، إضافة إلى تعريف الجمهور بأنواع العسل عالية الجودة من عسل السدر والغاف وعسل السمر وغيرها من الأصناف الإماراتية التي تنافس المستوردة في جودتها.