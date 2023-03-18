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برعاية رئيس الدولة.. جامعة الإمارات تحتفل بتخريج دفعة من طلبتها الاثنين

برعاية رئيس الدولة.. جامعة الإمارات تحتفل بتخريج دفعة من طلبتها الاثنين
18 مارس 2023 17:44

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" تحتفل جامعة الإمارات العربية المتحدة، بعد غد الاثنين، بتخريج الدفعة 42 من طلبتها، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي بمدينة العين.

وسيتمّ خلال الحفل تكريم القسم الأول والذي يشمل الطلبة الحاصلين على تقدير "ممتاز" والبالغ عددهم 621 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) من مختلف التخصّصات والكليات. في حين سيتمّ تكريم القسم الثاني من الخريجين في اليوم التالي، الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023. ويبلغ المجموع الكلي لخريجي هذه الدفعة 2584 طالباً وطالبة.

يذكر أنه مع تخريج الدفعة 42 هذا العام، سيصل إجمالي عدد الخريجين الذين رفدت بهم جامعة الإمارات العربية المتحدة سوق العمل منذ تأسيسها إلى 77165 خريجاً وخريجة.

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جامعة الإمارات
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